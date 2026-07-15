Η αύξηση κεφαλαίου εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με ορίζοντα το 2030, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Σε εύρος τιμών μεταξύ 4,20 και 4,40 ευρώ ανά νέα μετοχή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μετά την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, οι εντολές που ελήφθησαν στις 14 Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει το σύνολο των διαθέσιμων νέων μετοχών στο συγκεκριμένο εύρος τιμών. Ως εκ τούτου, η προσφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τιμή εντός του εύρους των 4,20-4,40 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Η αύξηση κεφαλαίου εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με ορίζοντα το 2030, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 850 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 455 εκατ. ευρώ αφορούν τέσσερα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει από τα κεφάλαια της επικείμενης αύξησης.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγκατάσταση τρίτου ψυχρού ελάστρου αλουμινίου, νέα μονάδα ανακύκλωσης και χύτευσης αλουμινίου, μονάδα αξιοποίησης ανακυκλώσιμων πρώτων υλών στον χαλκό, καθώς και πρόσθετες επεκτάσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 29%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών, με στόχο τη μείωση του κόστους, την ενίσχυση της κερδοφορίας και τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος. Στο αλουμίνιο, η χρήση ανακυκλωμένων υλών προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 32% σε 45%, ενώ στον χαλκό από 45% σε 47%.

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Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επιδιώκει να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργούν η ενεργειακή μετάβαση, η ηλεκτροκίνηση, τα data centers, οι αμυντικές επενδύσεις και η κυκλική οικονομία. Η εταιρεία εξάγει ήδη σε περισσότερες από 90 χώρες και διαθέτει πάνω από 3.500 ενεργούς πελάτες.

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στοχεύει σε προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία, adjusted EBITDA, ύψους 425-475 εκατ. ευρώ.