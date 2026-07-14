Η εταιρεία διαθέτει έως 75 εκατ. νέες κοινές μετοχές, με μέγιστη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ ανά μετοχή, επιδιώκοντας να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση των αναδόχων της έκδοσης στο Reuters. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως τις 16 Ιουλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου.

Η εταιρεία διαθέτει έως 75 εκατ. νέες κοινές μετοχές, με μέγιστη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ ανά μετοχή, επιδιώκοντας να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα αποτελέσουν μέρος της χρηματοδότησης ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος ύψους 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο στοχεύει στην επέκταση της παραγωγής, στη μείωση του κόστους και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στον κλάδο αλουμινίου, όπου η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σχεδιάζει την εγκατάσταση ενός τρίτου ψυχρού ελάστρου. Η νέα μονάδα θα επιτρέψει στην εταιρεία να αξιοποιήσει πλήρως τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις θερμής έλασης, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα και δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή διαφορετικών προϊόντων ανάλογα με τη ζήτηση των αγορών.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για την κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών αλουμινίου. Η επένδυση αυτή θα επιτρέψει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί μεγαλύτερες ποσότητες ανακυκλωμένου μετάλλου (scrap) αντί πρωτόχυτου αλουμινίου, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και περιορίζοντας την εξάρτησή της από τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών.

Αντίστοιχη μονάδα ανακύκλωσης προβλέπεται και στον κλάδο του χαλκού, ενώ μέρος του επενδυτικού προγράμματος αφορά επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις των Οινοφύτων, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης.

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Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα αυξήσουν τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου κατά περίπου 29%. Παράλληλα, η χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών στο αλουμίνιο αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 32% σήμερα στο 45%, ενώ στον χαλκό από 45% σε 47%, περιορίζοντας τόσο το κόστος παραγωγής όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συνδέει το νέο επενδυτικό πρόγραμμα με τις ισχυρές προοπτικές που δημιουργούν διεθνώς η ενεργειακή μετάβαση, η ηλεκτροκίνηση, η ανάπτυξη των data centers, οι επενδύσεις στην άμυνα και στις μεταφορές, τομείς στους οποίους αυξάνεται η ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου και χαλκού.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι επενδύσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της οργανικής κερδοφορίας, η οποία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει έως και τα 475 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει τη μείωση του δανεισμού της, διατηρώντας παράλληλα σταθερή μερισματική πολιτική.

Όπως επισήμανε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Viohalco, Σπύρος Κοκόλης, η εταιρεία διέθετε την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα και χωρίς αύξηση κεφαλαίου. Ωστόσο, η άντληση των 250 εκατ. ευρώ επιτρέπει την ταυτόχρονη υλοποίηση όλων των επενδύσεων, χωρίς να επιβραδυνθεί η αποκλιμάκωση του δανεισμού, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διασπορά της μετοχής και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους τα επόμενα χρόνια.

