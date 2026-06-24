Tα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν στη συμμετοχή της εταιρείας στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, η οποία θα στηρίξει επενδυτικό πρόγραμμα 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029.

Την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σηματοδότησε η σημερινή εκδήλωση στην Euronext Athens, παρουσία της διοίκησης της εταιρείας, στελεχών της αγοράς και εκπροσώπων της πολιτείας.

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Γιάννης Καράμπελας, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, επισφραγίζοντας μια διαδικασία που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση και σημαντική υπερκάλυψη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, τόνισε ότι το έντονο ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς επενδυτές επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ και αποτελεί το εισηγμένο όχημα μέσω του οποίου οι επενδυτές αποκτούν άμεση έκθεση στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν στη συμμετοχή της εταιρείας στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, η οποία θα στηρίξει επενδυτικό πρόγραμμα 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029.

Από την πλευρά του, ο κ. Καράμπελας χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία και τους μετόχους της, επισημαίνοντας ότι η ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση στην αύξηση κεφαλαίου συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και στις αναπτυξιακές προοπτικές του ΑΔΜΗΕ. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η επιτυχία της διαδικασίας αντανακλά το βελτιωμένο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη, με οφέλη για την ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, σημείωσε ότι η ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα ολοκλήρωσε με επιτυχία την κεφαλαιακή ενίσχυση του Διαχειριστή ύψους 1 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, μετά τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η στήριξη των θεσμικών επενδυτών επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο του ΑΔΜΗΕ στην εθνική ενεργειακή στρατηγική. Τα νέα κεφάλαια, πρόσθεσε, θα χρηματοδοτήσουν μεγάλες νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις που αναμένεται να αναβαθμίσουν τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

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Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος χαρακτήρισε την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως ένα τριπλό θετικό μήνυμα για την οικονομία, την ενέργεια και τους πολίτες. Υπογράμμισε ότι τα δίκτυα του ΑΔΜΗΕ αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του ενεργειακού συστήματος της χώρας και επανέλαβε τη σημασία της διατήρησης του δημόσιου ελέγχου στο 51%. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των Κυκλάδων και της Κρήτης αναμένεται να οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 550 εκατ. ευρώ από χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας έως το 2030, ενώ με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο ηπειρωτικό σύστημα από το 2031, το όφελος εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης των Ελλήνων και ξένων επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών, ο ΑΔΜΗΕ αποκτά πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κρίσιμες επενδύσεις για τη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, καθώς και στην ανάπτυξη δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, επισήμανε ότι η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ αποδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων. Όπως ανέφερε, η υπερκάλυψη της έκδοσης και η συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων καταδεικνύουν ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μεγάλων ξένων επενδυτών, αντανακλώντας τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ενισχύει σημαντικά τη χρηματοδοτική βάση του ομίλου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας και να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

