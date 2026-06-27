Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τις επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα σωστικά συνεργεία από πολλές χώρες δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεθνής κινητοποίηση για τη στήριξη της Βενεζουέλας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιεί τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και να αποστέλλει εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.

Στην ευρωπαϊκή αποστολή συμμετέχουν διασώστες, ειδικοί στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ιατρικό προσωπικό και τεχνικά κλιμάκια, τα οποία θα συνδράμουν στις έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων, αλλά και στην παροχή άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες. Παράλληλα, αποστέλλεται εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης, καθώς και υλικά πρώτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

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Η ευρωπαϊκή βοήθεια εντάσσεται στη συνολική διεθνή προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς δεκάδες χώρες έχουν ήδη αποστείλει διασωστικές ομάδες, ιατρικές μονάδες και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου οι επιχειρήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα με στόχο τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.

Οι σεισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, δημόσιες υποδομές και δίκτυα μεταφορών, με τις αρχές να κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και μεγάλο αριθμό αγνοουμένων.