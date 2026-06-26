Περίπου 1.400 κτίρια στη Βενεζουέλα υπέστησαν ζημιές από τον διπλό σεισμό.

Όσο περνούν οι ώρες αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 920, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες.

Κάτω από τα συντρίμμια είναι ακόμα εγκλωβισμένοι 172 άνθρωποι- αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που αναφέρει η κυβέρνηση- ενώ τουλάχιστον 3.360 έχουν τραυματιστεί.

Σε ό,τι αφορά στις καταστροφές από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει το σπίτι τους. Περίπου 1.400 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ανάμεσά τους 13 νοσοκομεία και 25 εμπορικά κέντρα, συμπλήρωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες.

Βενεζουέλα: Πάνω από 50.000 έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι

Στο μεταξύ συνεχίζεται να αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας.

Στην ανεπίσημη ιστοσελίδα, που δημιούργησε για αυτόν τον λόγο, πολίτες έχουν δηλώσει ως αγνοούμενους περισσότερους από 50.000 δικούς τους ανθρώπους, με τους οποίους δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μετά τον διπλό σεισμό.

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Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί στη Βενεζουέλα - 243 έχουν διασωθεί

Μετά το σεισμικό δίδυμο που σκόρπισε τον πανικό, τον θάνατο και την καταστροφή, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 300 μετασεισμοί στη Βενεζουέλα. Εξαιτίας των συνεχών δονήσεων, πάρα πολλοί είναι εκείνοι που κοιμούνται σε δρόμους και πλατείες.

Μέχρι τώρα, 243 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τις ζώνες καταστροφής, δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες. «Κάθε διάσωση ανθρώπου είναι ένα θαύμα», τόνισε ο πρόεδρος της εθνοσυνέλευσης. Δεν είναι σαφές αν ο αριθμός αυτός αναφέρεται στις συνολικές διασώσεις- συμπεριλαμβανομένων και των απεγκλωβισμών που έκαναν πολίτες- ή μόνο σε εκείνες από τα αρμόδια συνεργεία.

Εικόνες πριν και μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα

{https://www.youtube.com/shorts/zmgGCNd8NDE}

Καταφθάνουν οι ξένες ομάδες διάσωσης

Σήμερα, Παρασκευή, άρχισαν να φτάνουν στη Βενεζουέλα οι ξένες ομάδες διάσωσης και αποστολές βοήθειας, ώστε να συνδράμουν στον αγώνα κόντρα στον χρόνο, για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.

Έως το απόγευμα είχαν φτάσει στη χώρα εκατοντάδες ξένοι διασώστες, δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι έφτασαν 328 διασώστες από τις ΗΠΑ, 272 από το Μεξικό, 115 από το Ελ Σαλβαδόρ, 90 από την Ελβετία, 63 από την Κολομβία, 40 από την Ισπανία, 53 από το Εκουαδόρ, 34 από τη Χιλή, 11 από τη Δομινικανή Δημοκρατία, 13 από τον Παναμά, όπως και ομάδα του ΟΗΕ.

Live εικόνα από τη Βενεζουέλα

{https://www.youtube.com/watch?v=SWyVRJT-54s}