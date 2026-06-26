Οι διασώστες ερευνούν τα ερείπια στο Καράκας και στην πολιτεία Λα Γκουάιρα για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ενώ άνθρωποι καλούν σε βοήθεια κάτω από τα συντρίμμια γκρεμισμένων κτιρίων.

Σε πόλεις σε ολόκληρη τη βόρεια Βενεζουέλα, οι γείτονες βοηθούν ο ένας τον άλλον να σκάψουν στα ερείπια αναζητώντας αγαπημένα πρόσωπα που αγνοούνται μετά από τους διαδοχικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε περίπου 235 αργά την Πέμπτη, με τουλάχιστον 4.300 τραυματίες, ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αναφέρονται ως αγνοούμενοι.

Οι σεισμοί που έπληξαν την περιοχή το βράδυ της Τετάρτης ήταν από τους ισχυρότερους στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και έγιναν αισθητοί σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι τραυματίες ανασύρθηκαν καλυμμένοι με σκόνη και αίμα, ανάμεσά τους παιδιά και ζώα. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας έδειξε δραματικές εικόνες διασώσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που είχε παγιδευτεί κάτω από μια τσιμεντένια πλάκα με μόνο ένα γυμνό πόδι να προεξέχει, προτού οι διασώστες την ανασύρουν ζωντανή. Ωστόσο, αρχικά ελάχιστες κυβερνητικές ομάδες διάσωσης εθεάθησαν εκτός του Καράκας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η παραλιακή περιοχή της Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, υπέστη μερικές από τις βαρύτερες ζημιές και απώλειες. Το κύριο αεροδρόμιο της χώρας βρίσκεται εκεί και έκλεισε λόγω ζημιών, περιπλέκοντας τις προσπάθειες παροχής βοήθειας.

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«Θέλω να μάθω πού είναι το παιδί μου»

Πολλοί έμειναν άναυδοι το πρωί της Πέμπτης στη θέα της απολυτης καταστροφής: Κτίρια ισοπεδωμένα και δρόμοι ανοιγμένοι στα δύο.

Οικογένειες ανήρτησαν φυλλάδια με φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων που αγνοούνται, ενώ άλλοι μοιράζονταν λίστες με ονόματα. Οι Βενεζουελάνοι του εξωτερικού πάλευαν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους λόγω της διακοπής των τηλεπικοινωνιών στη χώρα.

Στο κέντρο του Καράκας, εκατοντάδες ανθρωποι πέρασαν τη νύχτα συγκεντρωμένοι σε πάρκα, πάρκινγκ και άλλους ανοιχτούς χώρους.

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Η Νταγιάνα Ντελγκάντο, μητέρα τριών παιδιών, ρώτησε πού βρίσκονται τα βαρέα μηχανήματα που είχαν υποσχεθεί οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντα πως οι κάτοικοι ήταν εκείνοι που έσκαβαν στα γκρεμισμένα κτίρια.

«Θέλω να μάθω πού είναι το παιδί μου, αν είναι παγιδευμένο ή σε κάποιο καταφύγιο», είπε για τον αγνοούμενο 8χρονο γιο της.

Μια μητέρα ξεσπούσε σε κλάματα και κατέρρευσε από τη θλίψη καθώς τα σώματα των παιδιών της, ηλικίας 3 και 10 ετών, ανασύρθηκαν απο τα συντρίμμια, τυλίχθηκαν σε κουβέρτες και απομακρύνθηκαν. Άλλοι ούρλιαζαν τα ονόματα των αγνοουμένων. Κάποιοι στέκονταν σε κατάσταση βουβού σοκ.

Οι αρχές της Βενεζουέλας δήλωσαν ότι εκτρέπουν ομάδες διάσωσης από άλλα μέρη της χώρας προς τη Λα Γκουάιρα, η οποία δεν είναι ξένη προς τις φυσικές καταστροφές: Μια κατολίσθηση λάσπης το 1999 είχε στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και θεωρείται μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της χώρας.

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Τεράστιες προκλήσεις για την κυβέρνηση και τους διασώστες

Η φυσική καταστροφή είναι μόνο η τελευταία από μια σειρά προκλήσεων για την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, την πρώην αντιπρόεδρο που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιανουάριο μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση από την εξουσία του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει οικονομικό χάος για περισσότερο από μια δεκαετία και πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν τη νομιμότητα του πολιτικού κινήματος που εκπροσωπεί η Ροντρίγκες.

Η Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε διάγγελμά της προς το έθνος αργά την Τετάρτη. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για τα νοσοκομεία και τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές, ενώ απηύθυνε έκκληση στις επιχειρήσεις την Πέμπτη να διαθέσουν βαρύ κατασκευαστικό εξοπλισμό για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Ελπίζουμε να διασώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ζωντανούς ανθρώπους», δήλωσε η Ροντρίγκες.

Αν και η Βενεζουέλα βρίσκεται κοντά σε πολλαπλά ρήγματα, η θέση της που εκτείνεται ανάμεσα στην πλάκα της Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής καθιστά τους ισχυρούς σεισμούς πολύ λιγότερο συχνούς απ' ό,τι σε άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής.

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Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε ότι και οι δύο σεισμοί είχαν επίκεντρο κοντά στο Μορόν στις ακτές της Καραϊβικής, περίπου 170 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας.

Το διπλό χτύπημα, σε συνδυασμό με το μικρό εστιακό βάθος των σεισμικών δονήσεων, ενέτεινε την καταστροφή, δήλωσε ο Μάρκος Φερέιρα, γεωφυσικός και ερευνητής στο Γεωλογικό Ινστιτούτο της Βραζιλίας.

«Είναι σαν να φωνάζω εγώ και μετά να αρχίζει να φωνάζει και κάποιος άλλος μαζί. Αυτό ενισχύει τη δόνηση και αυξάνει τον πιθανό κίνδυνο», δήλωσε ο Φερέιρα.

Λίγο αφότου αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα κάλεσαν την κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να λάβουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να σώσουν ζωές, οι Βενεζουελάνοι στη χώρα απέκτησαν πρόσβαση στο X. Ο ιστότοπος είχε αποκλειστεί από τον Μαδούρο τον Αύγουστο του 2024, σε μια προσπάθεια να καταστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εκείνων που απέρριπταν τον ισχυρισμό του για νίκη στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου.

Ξένες κυβερνήσεις προσφέρουν βοήθεια

Ηγέτες από το Μεξικό, το Κατάρ, τη Βραζιλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τον Καναδά υποσχέθηκαν να στείλουν βοήθεια, ενώ ήδη ορισμένες αποστολές βρίσκονταν καθ' οδόν την Πέμπτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μίλησε με τη Ροντρίγκες μετά τον σεισμό, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν άμεσα βοήθεια, αν και αναγνώρισε ότι το κλείσιμο του κύριου αεροδρομίου της Βενεζουέλας δημιούργησε διοικητικές προκλήσεις.

«Έχουμε μια κινητοποίηση ολόκληρης της κυβέρνησης. Θα είναι μεγάλη, θα είναι γρήγορη και θα είναι αποτελεσματική», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ομάδες διάσωσης από το Μεξικό, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Δομινικανή Δημοκρατία έφτασαν στη Βενεζουέλα την Πέμπτη, μαζί με μια πτήση ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό.

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«Καμία χώρα δεν είναι προετοιμασμένη να δώσει την απάντηση που χρειάζεται. Γι' αυτό υπάρχουν οι γειτονικές χώρες», δήλωσε ο ταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, Κάρλος Ολιβάρες.

Η διασπορά της Βενεζουέλας επίσης βοηθά: Στο Εκουαδόρ, ο Φέλιξ Ροντρίγκες δήλωσε ότι το κατάστημά του δεχόταν δωρεές τόσο από συμπατριώτες του από τη Βενεζουέλα όσο και από κατοίκους του Εκουαδόρ.

«Η επιχείρησή μου είναι πάντα έτοιμη για οτιδήποτε χρειαστεί η Βενεζουέλα», είπε.

Η Γκάμπι Γκράχαμ δήλωσε ότι στέλνει τακτικά χρήματα από το Σποκέιν της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, χρησιμοποιώντας μια απευθείας πληρωμή σε μια τοπική επιχείρηση που δίνει μετρητά στην οικογένειά της. Όμως, μετά τους σεισμούς, δεν μπορούν να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και η ίδια αδυνατεί να στείλει χρήματα για τρόφιμα, νερό, φάρμακα και είδη προσωπικής υγιεινής.

«Νομίζω ότι δεν ήταν εύκολο γι' αυτούς εδώ και χρόνια. Απλά τώρα είναι ακόμα χειρότερα», δήλωσε η Γκράχαμ.

Πηγή: Associated Press