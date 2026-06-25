Βίντεο από τη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη που σφοδρά από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.

Το μέγεθος της καταστροφής στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη πιο σφοδρά από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, αποκαλύπτει ένα βίντεο από ψηλά.

Τα πλάνα του βίντεο, που ανάρτησε το Caracas Chronicles θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, έπειτα από σφοδρό βομβαρδισμό. Παντού φαίνονται κτίρια κατεστραμμένα, αρκετά από αυτά ισοπεδωμένα, αποτελώντας πλέον ένα σωρούς από συντρίμμια.

Βενεζουέλα: Το βίντεο της καταστροφής στη Λα Γκουάιρα

{https://x.com/CaracasChron/status/2070152480189505830}

Βίντεο του AP με πλάνα από ψηλά

{https://www.youtube.com/watch?v=k6RdjfowWrY}

Τουλάχιστον 164 νεκροί στη Βενεζουέλα, πάνω από 30.000 αγνοούμενοι

Δύο καταστροφικοί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με διαφορά δευτερολέπτων. Ο πρώτος σεισμός είχε επίκεντρο 28 χλμ. δυτικά της Μορόν, μιας περιοχής που βρίσκεται 168 χλμ, από το Καράκας, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε μια νέα δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μορόν.

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Ο επίσημος μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός είναι τουλάχιστον 164 νεκροί, αλλά εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες θύματα. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι και συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια.

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