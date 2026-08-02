Τι αναφέρει σε μήνυμα που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είχε συλληφθεί από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, «χαιρέτισε» από τη φυλακή στην οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη «κάθε προσπάθεια διαλόγου», ενώ η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πρόκειται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, υπό αμερικανική εποπτεία, έναν διάλογο που πολλοί ελπίζουν ότι θα οδηγήσει σε πολιτική μετάβαση και εκλογές.

«Το να μιλάμε για μια ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ως κοινό στόχο, σημαίνει να μιλάμε για αμοιβαίο σεβασμό. (....) Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια διαλόγου που συμβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης, της συνύπαρξης και της συνάντησης μεταξύ των Βενεζουελανών», έγραψε σε μήνυμα που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.