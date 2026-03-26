Ο δικαστής άφησε την υπόθεση Μαδούρο σε εκρεμμότητα για το άμεσο μέλλον.

Εμφανώς χαμογελαστός εμφανίστηκε σήμερα (26/03) σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, όπου εκδικάζεται το αίτημα των δικηγόρων του για αναστολή της δίωξης εις βάρος του. Η παρουσία του στο δικαστήριο πρόκειται για τη δεύτερη μόλις δημόσια εμφάνιση του Μαδούρο, μετά τη σύλληψή του από τις ΗΠΑ στις αρχές του έτους.

Η διαδικασία κράτησε περίπου μία ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα των δικηγόρων, με αφορμή ένα διαδικαστικό ζήτημα που σχετίζεται με την πληρωμή των υπηρεσιών τους εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο 63χρονος Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Κατά την παρουσία του στο δικαστήριο, ο Μαδούρο φορούσε τη γκρίζα στολή των κρατουμένων, κρατούσε σημειώσεις και συνομιλούσε με τους δικηγόρους του μέσω διερμηνέα, ενώ περιστασιακά κοίταζε προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Έξω από το δικαστήριο, στο νότιο Μανχάταν, είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες Βενεζουελάνοι αντιφρονούντες. «Αναζητούμε απελπισμένα έστω και ψήγματα δικαιοσύνης για όλα όσα περάσαμε», είπε ο Κάρλος Εγκάνα, ένας 30χρονος εκπαιδευτικός. «Και το γεγονός ότι γίνεται αυτό, είτε εδώ στις ΗΠΑ είτε οπουδήποτε αλλού, είναι αιτία χαράς», πρόσθεσε.

Μικρότερες ομάδες ακτιβιστών αριστερών οργανώσεων είχαν επίσης συγκεντρωθεί κοντά, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά της πολιτικής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν, φτάνει πια με τις κυρώσεις και τις βόμβες», έγραφαν σε κάποια από αυτά. Στο πρωί σημειώθηκαν μικροεπεισόδια μεταξύ των δύο ομάδων.

Στο Καράκας, παράλληλα, αρκετές δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Σιμόν Μπολίβαρ για να εκφράσουν τη στήριξή τους. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο γιος του, ο βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, ο οποίος τόνισε ότι «εμπιστεύεται το αμερικανικό δικαστικό σύστημα» και υπενθύμισε ότι ο πατέρας του, λόγω του πρώην αξιώματός του, διαθέτει ασυλία.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του έχουν δηλώσει αθώοι στις κατηγορίες. Οι συνήγοροί τους αιτήθηκαν την ακύρωση του κατηγορητηρίου με το επιχείρημα ότι οι διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα εμποδίζουν την κυβέρνηση της χώρας να πληρώσει τα δικηγορικά τους έξοδα, παραβιάζοντας έτσι την Έκτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος. Ωστόσο, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι το ζευγάρι διαθέτει επαρκείς πόρους για να καλύψει τα έξοδα της δίκης.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν αποφάσισε να μην αποσύρει τη δίωξη, χωρίς ωστόσο να ορίσει νέα δικάσιμο, αφήνοντας την υπόθεση σε εκκρεμότητα για το άμεσο μέλλον.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ