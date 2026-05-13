Το ταξίδι αυτό είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα από τότε που ο Τραμπ επισκέφθηκε τη χώρα το 2017 - όμως εξελίσσεται σε ένα εντελώς διαφορετικό διεθνές πολιτικο-οικονομικό πλαίσιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει σήμερα στο Πεκίνο για την πολυαναμενόμενη σύνοδο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, σε μια περίοδο διεθνών ανησυχιών για τον πόλεμο, το παγκόσμιο εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη. «Είμαστε το ισχυρότερο έθνος στον κόσμο στρατιωτικά. Η Κίνα θεωρείται δεύτερη», φρόντισε να προσθέσει.

Παρότι ο Τραμπ επιχειρεί να προβάλλει μια εικόνα ισχύος, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την προεδρία του, καθώς η δημοτικότητά του καταρρέει υπό το βάρος του πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του πληθωρισμού ως συνέπεια της σύγκρουσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει μια κάποια επιτυχία μέσω συμφωνιών με την Κίνα για την αγορά περισσότερων αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και αεροσκαφών. Για αυτό εξάλλου δηλώνει πως οι συνομιλίες με τον Σι θα επικεντρωθούν «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο» στο εμπόριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να ξεκινήσει διαδικασίες για την δημιουργία ενός «Συμβουλίου Εμπορίου» με την Κίνα, το οποίο θα διαχειρίζεται τις διαφορές των δύο χωρών. Το όργανο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή ενός νέου εμπορικού πολέμου, όπως αυτός που κήρυξε πέρυσι με τους δασμούς του ο Τραμπ, πριν η Κίνα απαντήσει μέσω του ελέγχου σπάνιων γαιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Τραμπ, ωστόσο, φτάνει στο Πεκίνο σε μια περίοδο όπου το Ιράν εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στην ατζέντα της παγκόσμιας κοινότητας. Ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εγκλωβίζοντας τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου και προκαλώντας άνοδο στις τιμές ενέργειας που θα μπορούσε να απειλήσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Σι δεν χρειάζεται να συμβάλει στην επίλυση της σύγκρουσης, παρότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρισκόταν στο Πεκίνο την προηγούμενη εβδομάδα.

«Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, για να είμαι ειλικρινής, γιατί έχουμε το Ιράν σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Στο επίκεντρο Ταϊβάν και εμπόριο

Το καθεστώς της Ταϊβάν αναμένεται να βρεθεί επίσης στην κορυφή της ατζέντας, καθώς η Κίνα αντιδρά στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς το αυτοδιοικούμενο νησί που το Πεκίνο θεωρεί μέρος της επικράτειάς του.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συζητήσει με τον Σι ένα εξοπλιστικό πακέτο 11 δισ. δολαρίων για την Ταϊβάν, το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο αλλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει να υλοποιείται. Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πιο αμφίσημος απέναντι στην Ταϊβάν, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το αν θα μπορούσε να περιορίσει την υποστήριξή τους προς το νησί.

Την ίδια στιγμή, η Ταϊβάν - ως κορυφαίος κατασκευαστής μικροτσίπ στον κόσμο - καθίσταται κρίσιμος κόμβος για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Τραμπ να επιδιώκει την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής μικροτσίπ μέσω προγραμμάτων της εποχής Μπάιντεν, αλλά και νέων συμφωνιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως κρατικά κινεζικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν πρόσφατα την Ταϊβάν ως «την πρώτη κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να παραβιαστεί» στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, αλλά και «το μεγαλύτερο σημείο κινδύνου» μεταξύ των δύο χωρών.

Επιτυχία πριν καν απογειωθεί το αεροπλάνο

Παρά τις εντάσεις, ο Τραμπ παρουσιάζει ήδη το ταξίδι του στο Πεκίνο ως επιτυχημένο. Πριν ακόμη αναχωρήσει, έχει δηλώσει πως αναμένει ανταποδοτική επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ, εκφράζοντας την λύπη του για το ότι η αίθουσα δεξιώσεων δεν θα είναι έτοιμη εγκαίρως.

«Θα έχουμε μια εξαιρετική σχέση για πολλές δεκαετίες», υποστήριξε. «Ο πρόεδρος Σι θα έρθει εδώ προς το τέλος του έτους. Θα είναι συναρπαστικό. Μακάρι να είχε τελειώσει η αίθουσα».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει ήδη μιλήσει με τον Κινέζο ηγέτη και ότι η συνάντηση θα είναι «θετική», ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, θα ταξιδέψει με στενούς συνεργάτες, μέλη της οικογένειάς του και επιχειρηματικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Jensen Huang της Nvidia και ο Elon Musk της Tesla και SpaceX.

Σε ανάρτησή του εν πτήσει προς το Πεκίνο, ο Τραμπ έγραψε ότι το «πρώτο του αίτημα» προς τον Σι θα είναι να ενισχυθεί η παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην Κίνα.

Παρά την αισιοδοξία Τραμπ, αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα προσέρχεται στη συνάντηση φανερά ενισχυμένη, λόγω της σχετικής ανθεκτικότητας της οικονομίας της και της μόχλευσής της στο εμπόριο.

Το Πεκίνο επιδιώκει χαλάρωση των τεχνολογικών περιορισμών, πρόσβαση σε ημιαγωγούς και μείωση των δασμών. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις, η απουσία έντασης μετά τη συνάντηση θα θεωρούνταν διπλωματικό κέρδος για την Κίνα.

Ο Τραμπ θέλει μια τριμερή συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα

Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να θέσει την ιδέα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία να υπογράψουν μια συμφωνία που θα επιβάλλει όρια στα πυρηνικά όπλα που διατηρεί κάθε χώρα στο οπλοστάσιό της.

Η Κίνα έχει στο παρελθόν εμφανιστεί επιφυλακτική απέναντι σε μια τέτοια συμφωνία. Το κινεζικό οπλοστάσιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου, ξεπερνά τις 600 επιχειρησιακές πυρηνικές κεφαλές, αλλά απέχει σημαντικά από εκείνο των ΗΠΑ και της Ρωσίας, οι οποίες εκτιμάται ότι διαθέτουν πάνω από 5.000 πυρηνικές κεφαλές η καθεμία.

Σημειώνεται πως η τελευταία συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων, γνωστή ως New START, μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, έληξε τον Φεβρουάριο, αίροντας για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μισό αιώνα τα ανώτατα όρια στα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια. Καθώς η συνθήκη επρόκειτο να λήξει, ο Τραμπ απέρριψε την έκκληση της Ρωσίας να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο η διμερής συμφωνία, ζητώντας μια «νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη» συμφωνία που θα περιλαμβάνει και την Κίνα.

Πηγή: Associated Press