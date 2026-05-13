Το ελληνικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας.

Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κω. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο Ocean Link, που είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες σε περιοχή των διεθνών υδάτων μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω, δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και ζήτησε να αποχωρήσει.

Όμως, αυτή τη φορά στην περιοχή έπλεε η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», η οποία παρενέβη και, με τη διαβίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά τις εργασίες του.

Είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται στην περιοχή παρενόχληση πλοίων που πραγματοποιούν έρευνες και εργασίες για την πόντιση καλωδίων τηλεπικοινωνιών και διασύνδεσης. Το περιστατικό εντάσσεται φυσικά στο γενικότερο κλίμα της προσπάθειας της Τουρκίας για αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.