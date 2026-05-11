«Αναμένουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να μας ενημερώσει, εάν και κατά πόσον προτίθεται να αναλάβει οποιαδήποτε ανάλογη πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο Δημήτρης Μάντζος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τις τουρκικές αναφορές για επικείμενο σχέδιο νόμου που αφορά αμφισβητούμενες διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, ασκεί κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για σιωπή και αδράνεια.

Υποστηρίζει ότι η Τουρκία επιμένει σε θέσεις που θεωρεί αβάσιμες και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, γεγονός που, όπως σημειώνει, δυσχεραίνει την προοπτική εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο χωρών.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει ενεργά στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων της στο Αιγαίο, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης των θαλάσσιων πάρκων και της ολοκλήρωσης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Επισημαίνει επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των ευρωβουλευτών του, ζητώντας παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτροπή ενδεχόμενης θεσμοθέτησης του συγκεκριμένου τουρκικού σχεδίου νόμου.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει αν προτίθεται να αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να υπάρξει συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι στις τουρκικές ενέργειες.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Μάντζου

«Ημέρες μετά τις αναφορές στον ελληνικό Τύπο και τις τουρκικές διαρροές για επικείμενο σχέδιο νόμου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης με το οποίο οι παράνομες διεκδικήσεις της γειτονικής χώρας εις βάρος της Ελλάδας θα αποτελέσουν αντικείμενο της έννομης τάξης της, η Ελληνική Κυβέρνηση παραμένει σιωπηλή και αδρανής.

Η επιμονή της Τουρκίας στις αξιώσεις της, παρά το ότι είναι εντελώς αβάσιμες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων, ναρκοθετεί την προσέγγιση των δύο κρατών, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη η χώρα μας να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της στο Αιγαίο, που απορρέουν από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, με την κατοχύρωση των θαλάσσιων πάρκων και την ολοκλήρωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, δια των ευρωβουλευτών του, ανέλαβε συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανάδειξης του σοβαρού ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες αποτροπής της κατάθεσης και ψήφισης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου που θίγει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Αναμένουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να μας ενημερώσει, εάν και κατά πόσον προτίθεται να αναλάβει οποιαδήποτε ανάλογη πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που συνεδριάζει σήμερα, ή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντίδραση της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη διαφαινόμενη νέα τουρκική πρόκληση».