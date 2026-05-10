Η Taylor Swift ταξίδεψε στη χώρα μας μαζί με τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι.

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Taylor Swift, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», η Taylor Swift ταξίδεψε στη χώρα μας μαζί με τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι, με τον οποίο αρραβωνιάστηκαν τον περασμένο Αύγουστο, προκειμένου να δώσουν το παρών στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη.

Ο Έλληνας αθλητής είναι συμπαίκτης με τον Τράβις Κέλσι στους Κάνσας Σίτι Τσιφς, γι’ αυτό και η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια βρέθηκε στη χώρα μας, προκειμένου να συνοδεύσει τον αγαπημένο της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι συνοδευόταν από περίπου 15 άτομα που αποτελούσαν την ιδιωτική τους ασφάλεια, τα οποία μάλιστα ζήτησαν από τους καλεσμένους να παραδώσουν τα κινητά τους για να μη διαρρεύσουν φωτογραφίες, κάτι που όμως δεν έγινε δεκτό από όλους.

Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Taylor Swift έδειχνε πολύ φιλική με όλους και διασκέδαζε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dietf0pjphht?integrationId=40599y14juihe6ly}