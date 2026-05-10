Ομάδες επιβατών και του πληρώματος αποβιβάζονται σήμερα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από το ξέσπασμα του χανταϊού για να απομακρυνθούν στις χώρες καταγωγής τους, ενώ τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κι αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο, Δευτέρα.

Κανένας από τους επιβάτες δεν έχει συμπτώματα του ιού, ενώ έχουν μεταφερθεί στο αεροδρόμιο της Τενερίφης σε στρατιωτικές βάσεις, για να εγκαταλείψουν το νησί με κυβερνητικά αεροσκάφη που έχουν στείλει οι χώρες καταγωγής τους, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Ισπανίας δίνοντας έμφαση στο ότι οι επιβάτες δεν θα έχουν επαφή με το κοινό.

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει καραντίνα 42 ημερών για όλους τους επιβάτες του πλοίου από σήμερα, Κυριακή.

Η Ισπανία ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο όπου εμφανίστηκε εστία χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, με υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους πριν την αποβίβαση, δήλωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Οι Ισπανοί ήταν οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν και μεταφέρθηκαν στην ακτή με μικρά σκάφη σε ομάδες πέντε ατόμων και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο. Οι επιβάτες πετούν στη συνέχεια στη Μαδρίτη με ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα.

Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού.

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που τονίζει ωστόσο ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Σε έκθεση που εκδόθηκε από το ισπανικό υπουργείο Υγείας πριν ελλιμενιστεί το MV Hondius στην Τενερίφη επιβεβαιώθηκε ότι το σκάφος πέρασε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν ρίξει άγκυρα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι ειδικοί που επιβιβάστηκαν στο πλοίο, οι συνθήκες υγιεινής και περιβάλλοντος είναι κατάλληλες και δεν έχουν εντοπίσει τρωκτικά, επομένως η μετάδοση μέσω έκθεσης σε τρωκτικά επί του πλοίου δεν είναι πιθανή», σύμφωνα με την έκθεση αυτή.

Χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ολλανδία επιβεβαίωσαν χθες ότι απέστειλαν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους, αν και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στα Κανάρια Νησιά δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμα φθάσει όλα τα αεροπλάνα.

Οι επιβάτες δεν θα φύγουν από το πλοίο πριν φθάσει το αεροσκάφος που έχει οριστεί για την απομάκρυνσή τους, δήλωσαν Ισπανοί αξιωματούχοι.

Οι επιβάτες από την Ολλανδία ήταν το επόμενο γκρουπ που θα μεταφερθεί εκτός πλοίου και το αεροπλάνο τους μεταφέρει επίσης, επιβάτες από Γερμανία, Βέλγιο και Ελλάδα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρθία, σύμφωνα με το Reuters.

Στη συνέχεια, θα απομακρυνθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η υπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης.

«Η τελευταία πτήση της επιχείρησης αναχωρεί από την Αυστραλία. Είναι η πιο περίπλοκη πτήση και είναι προγραμματισμένο να φθάσει αύριο το απόγευμα», δήλωσε η Γκαρθία, προσθέτοντας ότι η τελευταία πτήση θα παραλάβει έξι πρόσωπα από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες ασιατικές χώρες.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία όπου το MV Hondius θα απολυμανθεί.