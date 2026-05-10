«Τον βλέπω πολύ κουλ, μιλήσαμε πριν 2-3 μέρες» δήλωσε.

Eίμαστε στην τελική ευθεία για τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Την Τρίτη 12/5 πρόκειται να διεξαχθεί ο Α' Ημιτελικός της Eurovision 2026. Ο Akylas που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Ferto, βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για τη φετινή νίκη.

Το πρωί της Κυριακής (10/5) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» μίλησε η νονά του Akyla, Χρύσα Πετρίδου, η οποία εξέφρασε την πίστη της ότι θα φέρει τη νίκη.

«Ο Akylas είναι καλά, λίγο πιεσμένος αλλά χαρούμενος. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα πολύ καλά. Ο Αkylas είναι ένα παιδάκι πολύ αγαπητό, έχει κερδίσει τους πάντες. Πρέπει να πάμε για πρωτιά. Μίλησα μαζί του πριν 2-3 μέρες. Τον βλέπω πάρα πολύ ήρεμο. Ο Akylas είναι γενικά ένα ήρεμο παιδί, δεν καταλαβαίνεις αν είναι ή δεν είναι αγχωμένος. Τον βλέπω πολύ κουλ» είπε αρχικά η νονά του Akyla.

«Δεν τον έχω ακούσει να παραπονιέται στιγμή. Τον ημιτελικό θα τον δούμε στο σπίτι. Για τον τελικό, η δήμαρχός μας εδώ στις Σέρρες έχει ετοιμάσει στην πλατεία να στηθεί video wall για να δούμε όλοι μαζί τον τελικό» συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dieupvytyh4h?integrationId=40599y14juihe6ly}