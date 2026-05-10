Eίμαστε στην τελική ευθεία για τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.
Την Τρίτη 12/5 πρόκειται να διεξαχθεί ο Α' Ημιτελικός της Eurovision 2026. Ο Akylas που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Ferto, βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για τη φετινή νίκη.
Το πρωί της Κυριακής (10/5) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» μίλησε η νονά του Akyla, Χρύσα Πετρίδου, η οποία εξέφρασε την πίστη της ότι θα φέρει τη νίκη.
«Ο Akylas είναι καλά, λίγο πιεσμένος αλλά χαρούμενος. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα πολύ καλά. Ο Αkylas είναι ένα παιδάκι πολύ αγαπητό, έχει κερδίσει τους πάντες. Πρέπει να πάμε για πρωτιά. Μίλησα μαζί του πριν 2-3 μέρες. Τον βλέπω πάρα πολύ ήρεμο. Ο Akylas είναι γενικά ένα ήρεμο παιδί, δεν καταλαβαίνεις αν είναι ή δεν είναι αγχωμένος. Τον βλέπω πολύ κουλ» είπε αρχικά η νονά του Akyla.
«Δεν τον έχω ακούσει να παραπονιέται στιγμή. Τον ημιτελικό θα τον δούμε στο σπίτι. Για τον τελικό, η δήμαρχός μας εδώ στις Σέρρες έχει ετοιμάσει στην πλατεία να στηθεί video wall για να δούμε όλοι μαζί τον τελικό» συμπλήρωσε.
