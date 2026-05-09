Συναντήσεις του Αkyla με την ομογένεια της Αυστρίας. Πυρετώδεις οι πρόβες ενόψει ημιτελικού.

Πυρετώδεις είναι οι πρόβες του Akyla και της ομάδας του, ενόψει του ημιτελικού της Eurovision την προσεχή Τρίτη.

Σήμερα η ελληνική αποστολή είχε σειρά συναντήσεων με την ελληνική ομογένεια της Αυστρίας, ενώ ο Ακύλας επισκέφτηκε τον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό και την Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης.

Όσον αφορά την εμφάνισή του στη σκηνή, σύμφωνα με την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, ο Akylas θα ξεκινήσει το act πατώντας ένα Start, δίνοντας την αίσθηση πως αρχίζει ένα videogame.

Στην έναρξη θα προβληθεί το εντυπωσιακό σκηνικό με το τούνελ και τους καθρέφτες, που ήδη έχει παρουσιαστεί στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του τραγουδιού.

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης θα βγει από το τούνελ και θα ακολουθήσει μια δυναμική χορογραφία, μέχρι να φτάσει στο σημείο με τη λύρα. Εκεί θα παρουσιαστεί μια σκηνική ιδέα που θυμίζει την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου το 2005, με έναν χορευτή ντυμένο στα λευκά να συμμετέχει μαζί του σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με χορδές και τιράντες που σχηματίζουν τη λύρα.

Αργότερα, θα περάσει από διαφορετικά θεματικά δωμάτια. Ένα από αυτά θα σχετίζεται με το χρήμα και θα περιλαμβάνει έναν άνθρωπο ντυμένο στα χρυσά. Παράλληλα, η Παρθένα Χοροζίδου θα εμφανιστεί ως influencer που φωτογραφίζεται συνεχώς, ενώ το δωμάτιο θα είναι γεμάτο με πορτρέτα της.

«Στη συνέχεια ο Akylas θα βγει από τα δωμάτια και θα εμφανιστεί πάνω από αυτά όπου και θα βλέπουμε να απευθύνεται στη μητέρα του».

