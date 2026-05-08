Η νέα εκπομπή της ΕΡΤ για τη Eurοvision έρχεται την Τρίτη 12 Μαΐου.

Την Τρίτη 12 Μαΐου αναμένεται να προβληθεί ο Α’ Ημιτελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurοvision, όπου θα διαγωνιστεί και ο Akylas.

Την κάλυψη των τριών show έχει αναλάβει η ΕΡΤ με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου να βρίσκονται ήδη στη Βιέννη με σκοπό να χαρίσουν τη δική τους φωνή στο σχολιασμό του διαγωνισμού για δέκατη χρονιά.

Παράλληλα, το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, η ΕΡΤ επιβεβαίωσε την ύπαρξη άλλης μίας εκπομπής με παρουσιαστές την Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο.

Το ραντεβού έχει δοθεί για την Τρίτη 12 Μαΐου στις 21:00 και αμέσως μετά το τέλος του Α΄ Ημιτελικού, στην ΕΡΤ1.

