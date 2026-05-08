«Δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψουν αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις προτάσεις του «γαλάζιου» ευρωβουλευτή, Γιώργου Αυτιά, περί δημιουργίας «χωριών» για άτομα με αναπηρία.

Ο Γιώργος Αυτιάς είχε ζητήσει με ερώτηση προς τους επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού τη χρηματοδότηση πρότυπων κοινωνικών κέντρων για παιδιά και γονείς ΑμεΑ, τα οποία αποσκοπούν κατά τον ίδιο σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών «χωριών» για παιδιά ΑμεΑ, όπου ο γονέας δεν παραδίδει το παιδί στην πύλη του χωριού, αλλά θα μπορεί να ζει μαζί του ως εργαζόμενος, εθελοντής ή και φροντιστής.

Η παραπάνω τοποθέτηση αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ αντίληψη διαχωρισμού και κοινωνικής απομόνωσης, που αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία ως ανθρώπους που πρέπει να ζουν απομωνομένοι από τον κοινωνικό ιστό. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου αναφέρθηκε στην έντονη αντίδραση της ΕΣΑμεΑ, η οποία υπενθύμισε ότι οι πολιτικές για την αναπηρία οφείλουν να βασίζονται στη συμπερίληψη, την ισότιμη συμμετοχή και την αυτόνομη διαβίωση.

«Οι απόψεις αυτές είναι αναχρονιστικές και επικίνδυνες και εκθέτουν συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη, που οφείλει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, ή θα αποδοκιμάσει τις απόψεις του και θα τον αποπέμψει ή θα αποδείξει ότι ο ακροδεξιός του κατήφορος δεν έχει πάτο και φτάνει στα όρια της ευγονικής ναζιστικής ιδεολογίας», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.