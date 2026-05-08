«Grand Hotel» - Νέο επεισόδιο τη Δευτέρα 11, την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel».

Δευτέρα 11 Μαΐου – Επεισόδιο 115

Το τηλεγράφημα του Πέτρου γεμίζει την Αλίκη με ελπίδα, αλλά δεν γνωρίζει τι έχει γίνει με τον γάμο του με τη Μαρίνα και περιμένει με αγωνία την αντίδρασή του όταν μάθει για την εγκυμοσύνη… Ο Άρης έρχεται όλο και πιο κοντά με την Θάλεια προσπαθώντας να αφήσει πίσω τα συναισθήματά του για την Αλίκη…

Η Μελίνα και ο Μάρκος πλησιάζουν ο ένας τον άλλο επικίνδυνα, μέσα στο ίδιο σπίτι του Χατζημήτρου και μπαίνουν σε πολύ ριψοκίνδυνα μονοπάτια…

Η Κυβέλη με τον Ρήγα σκέφτονται την πρόταση του Χατζημήτρου για τοεργοστάσιο, αλλά εξακολουθούν να μην τον εμπιστεύονται και προσπαθούν να πάρουν τα μέτρα τους… Ο Χαραλάμπης συγκινημένος με την παραχώρηση της γης από την Δούκισσα κάνει όνειρα και σχέδια μαζί με τους άλλους πρόσφυγες, όμως η πληροφορία φτάνει στα αυτιά του Χατζημήτρου… Η απελπισία της Σοφίας θα οδηγήσει την Κυβέλη στην απόφαση να της δώσει ένα μέρος από το ποσοστό της στο ξενοδοχείο, αλλάζοντας τα δεδομένα.

Και ενώ ο Νικόλας και ο Ιορδάνης προσπαθούν να συνεργαστούν στη θέση του υποδιευθυντή, ο γιος της Σουμέλας φτάνει νωρίτερα στο ξενοδοχείο αναστατώνοντας τόσο την Σουμέλα και τον Βλαδίμηρο όσο και το προσωπικό που προσπαθεί να βοηθήσει.

Ο Πέτρος επιστρέφει στην Ελλάδα και βρίσκεται, επιτέλους, απέναντι στην Αλίκη, η οποία του λέει τα πάντα για την εγκυμοσύνη της…

Τρίτη 12 Μαΐου – Επεισόδιο 116

Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι ευτυχισμένοι ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αλλά το νέο της εγκυμοσύνης προκαλεί στον Πέτρο ανάμεικτα συναισθήματα. Η Αλίκη ζητά από τη μητέρα της να μεσολαβήσει στον Χατζημήτρο, προκειμένου να αφήσει τον Πέτρο ήσυχο, φέρνοντάς τη σε δύσκολη θέση απέναντι στους συμμάχους της. Η Κυβέλη μεταφέρει το αίτημα, όμως ο Χατζημήτρος δεν δείχνει διατεθειμένος να υποχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα.

Ο Χρόνης, από την άλλη, είναι αποφασισμένος να στείλει στον Εισαγγελέα τα στοιχεία που καταδικάζουν τον Χατζημήτρο για τη φωτιά, πράγμα που εξοργίζει, αλλά και τρομάζει τον Χατζημήτρο. Η Σουμέλα προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη απέναντι στον γιο της και του κρύβει τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο.

Η Σοφία αποκτά το 20% του ξενοδοχείου από την Κυβέλη, φέρνοντας νέα δεδομένα, ενώ ο Αλέξανδρος επιστρέφει δυναμικά και διεκδικεί θέση στο Grand Hotel, προσπαθώντας να αποδείξει ότι έχει αλλάξει. Η Μελίνα παρασύρεται όλο και πιο βαθιά σε μια επικίνδυνη, κρυφή σχέση με τον Μάρκο και, όταν ο Χατζημήτρος επιστρέφει απροειδοποίητα, οι δυο τους παίζουν με τη φωτιά, ρισκάροντας τα πάντα.

Ο Πέτρος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά από την Αλίκη – ακόμη και αν το παιδί δεν είναι δικό του – όταν μια ακόμη αλήθεια έρχεται να φωτίσει τα πάντα…

Τετάρτη 13 Μαΐου – Επεισόδιο 117

Ο Πέτρος και η Αλίκη, τρελαμένοι από τη χαρά τους με την αποκάλυψη πως τελικά το παιδί που περιμένει η Αλίκη είναι σίγουρα του Πέτρου, δεν μπορούν να το πιστέψουν.

Είναι, επιτέλους μαζί, ευτυχισμένοι και γεμάτοι όνειρα. Η σκέψη, όμως, του Άρη και πώς θα του αποκαλύψουν την αλήθεια, τους απασχολεί πολύ… Ο Χαραλάμπης, παρόλο που πηγαίνει μαζί με την Δούκισσα στην τράπεζα, δεν καταφέρνει να πάρει το δάνειο για να φτιάξει τα σπίτια του μαχαλά. Τρομερά πιεσμένη η Σουμέλα από την πρόταση του γιου της να την πάρει μαζί του στο εξωτερικό, δεν ξέρει τι να κάνει και συνεχίζει να του κρύβει τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο.

Η Αγγέλα παίρνει την πρωτοβουλία να του μιλήσει η ίδια, αφού η Σουμέλα δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Η αντίδρασή του θα τους σοκάρει όλους… Η Μελίνα συναντιέται κρυφά με τον Μάρκο και προσπαθούν να βρουν τρόπο για να συνεχίσουν να βλέπονται, χωρίς να τους πάρει είδηση ο Χατζημήτρος. Ο Πέτρος έρχεται αντιμέτωπος με τον Χατζημήτρο και του λέει πως δεν πρόκειται να πάρουν πίσω την απολογία τους με την Αλίκη.

Η Αγγέλα φαίνεται να κρύβει από όλους - και περισσότερο από τον Νικόλα - ένα οδυνηρό μυστικό, το οποίο μάλλον μοιράζεται μόνο με τον Χρόνη… Τελικά, η Αλίκη, αποκαλύπτει στον Άρη το μεγάλο μυστικό που δεν του έχουν πει οι γονείς του … πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά.