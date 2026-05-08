Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Το γύρω του κόσμου φαίνεται πως κάνει το «Ferto» του Akyla, ενώ απομένουν λίγες μόλις ημέρες μέχρι τη στιγμή που ο 27χρονος καλλιτέχνης θα ανέβει στη μεγάλη σκηνή της Eurovision 2026.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται ήδη στη Βιέννη όπου πραγματοποιεί τις τελευταίες πρόβες μέχρι τη βραδιά του Α’ Ημιτελικού που διαγωνίζεται ο Akylas στην τέταρτη θέση.

Από την δεύτερη πρόβα κυκλοφόρησε ένα σύντομο απόσπασμα 30 δευτερολέπτων το οποίο μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να γίνει viral συγκεντρώνοντας περισσότερες από ένα εκατομμύριο προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι, το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, η ΕΡΤ έφερε στο φως της δημοσιότητας το «Ferto» μεταφρασμένο στη Διεθνή Νοηματική Γλώσσα με σκοπό το μήνυμα του Akyla να φτάσει στο κοινό και να γίνει κατανοητό σε κάθε άτομο που θέλει να απολαύσει τους στίχους. Πρόκειται για ένα σύστημα επικοινωνίας στη νοηματική που χρησιμοποιείται κυρίως στις διεθνείς συναντήσεις και επικοινωνίες και σύμφωνα με πληροφορίες βασίζεται σε ευρέως κατανοητά νοήματα, εκφράσεις και κινήσεις.

