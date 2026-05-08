Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την εμφάνιση του Akyla στη μεγάλη σκηνή της Eurovision 2026.

Στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 την Τρίτη 12 Μαΐου αναμένεται να εμφανιστεί ο εκπρόσωπος της ελληνικής αποστολής, ο Akylas για να τραγουδήσει το «Ferto» και ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού εντός και εκτός συνόρων.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης έχει ολοκληρώσει και την δεύτερη πρόβα του στη σκηνή της Βιέννης με το βίντεο 30 δευτερολέπτων να έχει γίνει ήδη viral κάνοντας το γύρω του διαδικτύου.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο πλευρό του, ενώ το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου, αναχώρησαν για τη Βιέννη η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης που θα χαρίσουν τις φωνές τους στην περιγραφή του διαγωνισμού για δέκατη χρονιά.

Παράλληλα, η ομάδα της ΕΡΤ, που βάζει την δική της υπογραφή στη Eurovision, και οι παρουσιαστές των εκπομπών της κρατικής τηλεόρασης, εύχονται στον Akyla «καλή επιτυχία» χορεύοντας στους ρυθμούς του «Ferto».

Την ίδια ώρα κυκλοφόρησε και ένα σύντομο απόσπασμα από το ταξίδι του Akyla στο Λονδίνου όπου έδωσε το παρών στα πλαίσια του promo tour του. Μέσα από μια σειρά ταξιδιών, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον ερμηνευτή, μέσα από στιγμές χιούμορ και αγωνίας.

