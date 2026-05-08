Η συγκινητική αναφορά της Λένας Ζευγαρά στον Βασίλη Καρρά.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε η Λένα Ζευγαρά όπου αναφέρθηκε στην πρεμιέρα των νέων της εμφανίσεων, κάνοντας παράλληλα μία συγκινητική αναφορά στον Βασίλη Καρρά.

Ο ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου του 2023 αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία κληρονομιά για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Από την πλευρά της, η Λένα Ζευγαρά, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τον συνάδελφό της, που όπως αποκάλυψε στάθηκε στο πλευρό της στα πρώτα της βήματα στην μουσική σκηνή:

«Είναι ένα τραγούδι που το βρήκε ένας συνθέτης φίλος μου μέσα στους θησαυρούς του. Το συγκεκριμένο θα λέγεται «Κορμί Ενοικιαζόμενο». Είναι πολύ συγκινητικό. Ο Βασίλης Καρράς μας δίδαξε να είμαστε άνθρωποι. Αγκάλιαζε τα νέα παιδιά. Ήμουν ένα από τα νέα παιδιά που αγκάλιασε».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η ερμηνεύτρια απάντησε στα ερωτήματα του δημοσιογράφου σχετικά με το πώς διαχειρίζεται τυχόν απρόοπτα στα νυχτερινά μαγαζιά που εμφανίζεται: «Με χαμόγελο γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται από κάτω εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Έρχονται σε εμάς για να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, οπότε πρέπει να είσαι και λίγο επιεικής και να χαμογελάς. Πολλές φορές πήγαν να ξεπεραστούν τα όρια, αλλά δεν το παίρνω στα σοβαρά».