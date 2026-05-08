Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Μιανμάρ, πρόκειται για ένα έυρημα υψηλής χρωματικής και καθολικής ποιότητας.

Ένα τεράστιο μωβ ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατίων εξορύχθηκε στη Μιανμάρ, η οποία είναι μία χώρα ευρέως γνωστή για τους πολύτιμους λίθους της.

Το ρουμπίνι βρέθηκε στην περιοχή Μόγκοκ, βόρεια της χώρας, και σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα. Το ρουμπίνι έχει κόκκινο-μωβ χρώμα με κιτρινωπές αποχρώσεις και εκτιμάται ότι έχει υψηλή χρωματική ποιότητα.

{https://x.com/visegrad24/status/2052716934307680681}

Αν και πολύ μικρότερο από ένα παρόμοιο ρουμπίνι βάρους 21.450 καρατιών, που είχε ανακαλυφθεί στην ίδια περιοχή το 1996, αυτή η πέτρα είναι πιο πολύτιμη, λόγω του ανώτερης ποιότητας χρώματός της, της διαύγειάς της και της καθολικής ποιότητάς της.

Αυτοί οι λίθοι είναι από τους ακριβότερους στον κόσμο. Τα πετράδια με την υψηλότερη ποιότητα μπορούν να φθάσουν σε τιμές εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η τιμή του συγκεκριμένου ρουμπινιού δεν έχει ανακοινωθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/mingalar_myan/status/2052740380731580481}