«Απολύτως υγιή» τα πέντε παιδιά.

Η Μπεντρίγια Άντεμ προσπαθούσε 12 χρόνια να αποκτήσει παιδί. Αυτή την εβδομάδα γέννησε πεντάδυμα, με φυσιολογική σύλληψη- κάτι σπάνιο- και δεν θέλει να θυμάται τα όσα πέρασε μέχρι να γίνει μητέρα.

Η 35χρονη αγρότισσα από την Αιθιοπία γέννησε την Τρίτη με καισαρική, στην περιφέρεια Χαράρι. Έφερε στον κόσμο τέσσερα αγόρια κι ένα κορίτσι, όλα «απολύτως υγιή» σύμφωνα με το νοσοκομείο Hiwot Fana.

Ο ιατρικός διευθυντής, Μοχάμεντ Νουρ Αμπντουλάχι, δήλωσε στο BBC πως η μητέρα και τα βρέφη παραμένουν στο νοσοκομείο για να λάβουν ιατρική φροντίδα. Τα μωρά ζύγιζαν από 1,3 έως 1,4 κιλά και η 35χρονη τα απέκτησε με φυσιολογική σύλληψη, χωρίς εξωσωματική γονιμοποίηση, συμπλήρωσε. Η πιθανότητα φυσιολογικής σύλληψης πεντάδυμων είναι περίπου 1 στα 55 εκατομμύρια.

«Δεν μπορώ να περιγράψω την ευτυχία μου», είπε στο βρετανικό δίκτυο η Άντεμ και σημείωσε ότι αρχικά της είχαν πει πως κυοφορούσε τετράδυμα, αλλά στον τοκετό αποκαλύφθηκε πως επρόκειτο για πεντάδυμα. Ο σύζυγός της έχει άλλο ένα παιδί, από προηγούμενο γάμο, που ζει μαζί τους.

Η 35χρονη αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όλα τα προηγούμενα χρόνια, προσπαθώντας να γίνει μητέρα. «Μέσα μου υπέφερα, καθώς όλο το χωριό αμφισβητούσε την αδυναμία μου να αποκτήσω παιδί. Ό,τι πέρασα τα τελευταία χρόνια φαίνεται σαν ένα μακρινό όνειρο, που δεν θέλω να θυμάμαι. Πέρασα 12 χρόνια μέσα στον πόνο, κρυβόμουν και προσευχόμουν διαρκώς για παιδιά. Επιτέλους ο Αλλάχ με άκουσε», ανέφερε.

