Εντός της ημέρας περιμένουν οι ΗΠΑ την απάντηση του Ιράν για την αμερικανική πρόταση.

Η Ουάσινγκτον περιμένει σήμερα μια απάντηση από το Ιράν, στην τελευταία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε άλλα δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

«Θα πρέπει να ξέρουμε κάτι σήμερα. Περιμένουμε μια απάντηση από εκείνους. Η ελπίδα είναι ότι θα πρόκειται για κάτι που μπορεί να μας βάλει σε σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή του με την Τζόρτζια Μελόνι, στη Ρώμη. Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τεχεράνη θα κάνει μια «σοβαρή προσφορά».

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παύση των εχθροπραξιών για 30 ημέρες, προκειμένου να γίνουν διαπραγματεύσεις για μια συνολική συμφωνία, ανέφεραν στους NYT Ιρανοί αξιωματούχοι. Στις δηλώσεις του, ο Ρούμπιο προειδοποίησε κατά προσπάθειας της Τεχεράνης να «κανονικοποιήσει» τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Προφανώς είδαμε πληροφορίες τη νύχτα ότι το Ιράν προσπαθεί να δημιουργήσει υπηρεσία που θα ελέγχει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό θα είναι πρόβλημα και απαράδεκτο. Η κανονικοποίηση του ελέγχου τους σε μια διεθνή θαλάσσια οδό είναι παράνομη και απαράδεκτη», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε στο Tasnim ότι η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα την πρόταση και πως θα ανακοινώσει την απόφασή της όταν τη λάβει.

Αμερικανικά πλήγματα σε άλλα δύο ιρανικά τάνκερ

Μετά την επίθεση σε ιρανικό τάνκερ και αρκετούς άλλους στόχους την Πέμπτη, το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε άλλα δύο πετρελαιοφόρα με σημαία Ιράν, που επιχείρησαν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Πρόκειται για τα Sea Star III και Sevda, τα οποία επλήγησαν προτού εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν, χωρίς φορτίο, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό, ανέφερε ανακοίνωση της CENTCOM. Ένα μαχητικό αεροσκάφος Super Hornet, από το αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush» έριξε πυρομαχικά ακριβείας στα φουγάρα των δύο πλοίων, «εμποδίζοντάς τα να μπουν στο Ιράν».

Επίσης, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι στις 6 Μαΐου ένα Super Hornet του αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» έπληξε με απανωτές βολές πυροβόλου το πηδάλιο του ιρανικού τάνκερ Hasna, την ώρα που αυτό επιχειρούσε να μπει σε λιμάνι του Ιράν, στον Κόλπο του Ομάν.

Το βίντεο της CENTCOM από το πλήγμα στο τάνκερ Sevda

«Πυρά και εκρήξεις» στα Στενά του Ορμούζ

Τα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες πως ακούγονται «πυρά και εκρήξεις» στα Στενά του Ορμούζ σήμερα. Το Fars αναφέρει ότι σήμερα γίνονται «σποραδικές συγκρούσεις» ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και των ΗΠΑ. Το Tasnim κάνει λόγο για «περιορισμένη ανταλλαγή πυρών» με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. «Ήχοι πυρών έχουν ακουστεί σε περιοχές κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες δύο ώρες», συμπληρώνει.

Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, παρά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Σε ανάρτηση ανέφερε πως τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχθηκαν πυρά, ενώ κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ και ανταπέδωσαν.

Ο Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. «Κάθε φορά που είναι στο τραπέζι μια διπλωματική λύση, οι ΗΠΑ επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια», έγραψε σε ανάρτηση ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

«Είναι ωμή τακτική πίεσης; Ή το αποτέλεσμα ενός αντιπερισπασμού που για μία ακόμα φορά ξεγελά τον Αμερικανό πρόεδρο και τον βυθίζει σε άλλο ένα τέλμα; Όποιες κι αν είναι οι αιτίες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στην πίεση», πρόσθεσε.

Φρουροί της Επανάστασης: «Να δώσουμε ένα μάθημα στους Γιάνκηδες»

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τα εμπορικά πλοία να μένουν μακριά από εκείνα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στα Στενά του Ορμούζ, επειδή μερικές φορές «πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα στους Γιάνκηδες».

Το ηχητικό μήνυμα, σε ραδιοσυχνότητα που χρησιμοποιούν τα διεθνή πλοία για επείγουσες επικοινωνίες σύμφωνα με το CNN, ανέφερε: «Σας συμβουλεύουμε να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 μιλίων από τα πολεμικά πλοία για τη δική σας ασφάλεια, επειδή κάποιες φορές πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα στους Γιάνκηδες» με «πυραύλους και drones».

Σύμφωνα με πηγή του CNN από τη ναυτιλία, την Πέμπτη, «οι Ιρανοί κάλεσαν τα πλοία που είναι στο βόρειο τμήμα των Στενών να πλησιάσουν πιο κοντά στο Ντουμπάι, κάτι που όλα το έκαναν» και συμπλήρωσε πως υπήρχαν «έντονα πυρά» στη θαλάσσια οδό.