Την ώρα που νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο γονατίζουν από τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, ορισμένες εταιρείες καταγράφουν εκρηκτικά κέρδη.

Η αβεβαιότητα που προκαλούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αυξάνουν το κόστος ζωής και επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων, οικογενειών και κυβερνήσεων.

Πολλοί έχουν ήδη φτάσει στα όρια των αντοχών τους. Υπάρχουν, όμως, κι εκείνοι των οποίων οι βασικές δραστηριότητες καθίστανται πιο κερδοφόρες σε περιόδους πολέμου, αλλά κι εκείνοι που επωφελούνται από τη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας, καταγράφοντας κέρδη-ρεκόρ.

Ακολουθούν ορισμένοι από τους κλάδους και τις εταιρείες που αποκομίζουν δισεκατομμύρια όσο συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

1. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση του πολέμου, μέχρι στιγμής, είναι η εκτίναξη των τιμών ενέργειας. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, που παραμένουν πρακτικά αποκλεισμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Το αποτέλεσμα είναι έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας, από τις οποίες επωφελήθηκαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες στον κόσμο.

Οι βασικοί κερδισμένοι ήταν οι ευρωπαϊκοί ενεργειακοί κολοσσοί, που διαθέτουν ισχυρά εμπορικά τμήματα και μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις απότομες αυξομειώσεις των τιμών.

Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,2 δισ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά από αυτό που χαρακτήρισε «εξαιρετική» επίδοση του εμπορικού της βραχίονα. Η Shell ξεπέρασε επίσης τις προβλέψεις των αναλυτών, ανακοινώνοντας κέρδη πρώτου τριμήνου ύψους 6,92 δισ. δολαρίων. Η TotalEnergies κατέγραψε αύξηση κερδών σχεδόν κατά ένα τρίτο, στα 5,4 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω της μεταβλητότητας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Στον αντίποδα, οι αμερικανικοί ενεργειακοί γίγαντες ExxonMobil και Chevron είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται σε σχέση με πέρυσι λόγω διαταραχών προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, αν και ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αναμένουν περαιτέρω άνοδο, καθώς οι τιμές πετρελαίου παραμένουν υψηλές.

2. Μεγάλες τράπεζες

Σημαντική κεροδοφορία κατά τη διάρκεια του πολέμου κατέγραψαν και οι μεγαλύτερες τράπεζες.

Το εμπορικό τμήμα της JP Morgan κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ 11,6 δισ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οδηγώντας την τράπεζα στο δεύτερο υψηλότερο τριμηνιαίο κέρδος στην ιστορία της.

Οι υπόλοιπες των λεγόμενων «Big Six» –Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo– είχαν εξίσου μεγάλη κερδοφορία το πρώτο τρίμηνο.

Συνολικά, οι τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη 47,7 δισ. δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026.

«Οι αυξημένοι όγκοι συναλλαγών ωφέλησαν ιδιαίτερα τις επενδυτικές τράπεζες, ειδικά τη Morgan Stanley και τη Goldman Sachs», δήλωσε η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wealth Club.

Η μεταβλητότητα που προκάλεσε ο πόλεμος αύξησε τη ζήτηση για trading, καθώς επενδυτές εγκατέλειψαν πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και στράφηκαν σε ασφαλέστερες επιλογές, ενώ άλλοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τις έντονες διακυμάνσεις των αγορών.

3. Αμυντική βιομηχανία

Ένας από τους πιο άμεσους ωφελημένους κάθε σύγκρουσης είναι ο αμυντικός τομέας.

«Η σύγκρουση ανέδειξε κενά στις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, επιταχύνοντας επενδύσεις σε αντιπυραυλικά συστήματα, τεχνολογίες αντιμετώπισης drones και στρατιωτικό εξοπλισμό σε Ευρώπη και ΗΠΑ», δηλώνει η Emily Sawicz, ανώτερη αναλύτρια της RSM UK. Ο πόλεμος δημιουργεί επίσης ανάγκη αναπλήρωσης στρατιωτικών αποθεμάτων, αυξάνοντας τη ζήτηση.

Η BAE Systems, που κατασκευάζει μεταξύ άλλων εξαρτήματα για τα μαχητικά F-35, ανακοίνωσε ότι αναμένει ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών φέτος, επικαλούμενη τις αυξανόμενες «απειλές ασφάλειας» παγκοσμίως και τη συνεπακόλουθη αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Οι Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman ανακοίνωσαν επίσης ιστορικά υψηλά ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως οι μετοχές αμυντικών εταιρειών –που είχαν εκτοξευθεί τα προηγούμενα χρόνια– υποχώρησαν από τα μέσα Μαρτίου, λόγω ανησυχιών ότι ο κλάδος είναι υπερτιμημένος.

4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η σύγκρουση ανέδειξε επίσης την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με τη Streeter, ο πόλεμος έχει «εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί το σύνθημα «drill, baby, drill» υπέρ της αύξησης των εξορύξεων.

Ο πόλεμος έχει καταστήσει τις επενδύσεις στις ΑΠΕ κρίσιμες για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι σε γεωπολιτικά σοκ.

Η NextEra Energy, με έδρα τη Φλόριντα, είδε τη μετοχή της να αυξάνεται κατά 17% από την αρχή του έτους, καθώς επενδυτές στρέφονται στον κλάδο.

Οι δανέζικοι κολοσσοί αιολικής ενέργειας Vestas και Orsted ανακοίνωσαν επίσης σημαντική άνοδο κερδών, δείχνοντας ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν ενισχύουν και τις εταιρείες καθαρής ενέργειας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Octopus Energy ανέφερε στο BBC ότι ο πόλεμος προκάλεσε «ισχυρό σοκ» στις πωλήσεις ηλιακών πάνελ και αντλιών θερμότητας, με τις πωλήσεις φωτοβολταϊκών να αυξάνονται κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η άνοδος των τιμών καυσίμων ενίσχυσε επίσης τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ιδιαίτερα να αξιοποιούν την ευκαιρία.