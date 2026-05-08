Ο Πούτιν δεν θα αναλάβει ο ίδιος σχετική πρωτοβουλία, ξεκαθάρισε το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι έτοιμος να διαπραγματευθεί «με όλους», συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για πιθανές συνομιλίες.

Οι Financial Times ανέφεραν την Πέμπτη ότι η αλλαγή στάσης της ΕΕ προκλήθηκε από τη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων για τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες διεξάγονται υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχει «δυνατότητα» για διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τον Πούτιν και ότι η Ένωση έχει την υποστήριξη του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με όλους. Το έχει δηλώσει επανειλημμένα», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε από το Reuters για το δημοσίευμα.

«Θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τον διάλογo στον βαθμό που οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να το κάνουν. Ωστόσο, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Πούτιν, δεν θα αναλάβουμε εμείς την πρωτοβουλία για τέτοιες επαφές μετά τη στάση που έχουν υιοθετήσει οι Ευρωπαίοι».

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν την πρώτη κίνηση, καθώς ήταν εκείνες που διέκοψαν τις επαφές με τη Μόσχα το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτό ξεκίνησε από τις Βρυξέλλες και από μεμονωμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», είπε ο Πεσκόφ.

Με πληροφορίες από Reuters