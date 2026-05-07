Η απαγορευμένη ουσία που περιέχουν μπορεί να προκαλέσει και αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Νέα ευρωπαϊκή προειδοποίηση ασφαλείας έρχεται να αναδείξει τον κίνδυνο από συγκεκριμέναβερνίκια νυχιών γνωστής εταιρείας, τα οποία αποσύρονται από την αγορά καθώς εντοπίστηκαν να περιέχουν απαγορευμένες χημικές ουσίες.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές και το ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα, πρόκειται για δύο προϊόντα της εταιρείας OPI, τα οποία εντοπίστηκαν να περιέχουν την ουσία TPO (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide). Η συγκεκριμένη ουσία δεν επιτρέπεται στα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μπορεί να επηρεάσει το αναπαραγωγικό σύστημα, να είναι πιθανώς επιβλαβής για το έμβρυο και να προκαλέσει αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις. Τα επίμαχα βερνίκια είναι το Summer Monday-Fridays και το Another Ramen-tic Evening.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση διάθεσης και απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, με μέτρα που αφορούν τους λιανοπωλητές και διανομείς. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού για τα Καλλυντικά της ΕΕ, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Nα σημειωθεί ότι επίμαχα αυτά βερνίκια νυχιών των15 ml πωλούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα μέσω καταστημάτων λιανικής και ηλεκτρονικών πωλήσεων

Aυτά είναι τα βερνίκια νυχιών που αποσύρονται