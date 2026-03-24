Τι πρέπει να κάνουν όσοι καταναλωτές τα έχουν προμηθευτεί ώστε να αποζημιωθούν.

Ανακαλούνται ακατάλληλα ποτήρια από την ελληνική αγορά σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από τα Flying Tiger.

Ειδικότερα, η Flying Tiger Copenhagen ανακαλεί ποτήρια 220ml με συγκεκριμένους κωδικούς, λόγω αυξημένων επιπέδων μολύβδου & καδμίου στην εκτύπωση (εκτός ορίων ΕΕ). Όπως επισημαίνεται οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται είναι 3060031, 3057450, 3062993, 3052986, 3053912, 3055350 (όλες οι παρτίδες).

Όσοι καταναλωτές τα έχουν στην κατοχή τους καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση, να επιστρέψουν το προϊόν σε κατάστημα Flying Tiger όπου και θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Στην ανακοίνωση η εταιρεία σημειώνει «Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια κάθε προϊόντος, αντιδρώντας άμεσα και υπεύθυνα σε κάθε περίπτωση που δεν πληροί τα αυστηρά πρότυπα.»

Αυτά είναι τα ποτήρια που ανακαλούνται από την ελληνική αγορά

{https://www.facebook.com/FlyingTigerCopenhagenGR/posts/pfbid0ghfmcaSz1C3HYcCg9MHeqYFKxTnYDWnVe7Gr2xDvcevEMyhbVP9TN1EouQwjkJtal}