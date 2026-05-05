Πώς αποφασίστηκε η ανάκληση των επίμαχων παρτίδων.

Ανακαλούνται μια σειρά από παρτίδες σε δημοφιλή πατατάκια στις ΗΠΑ καθώς όπως ανακοινώθηκε καρύκευμα που περιέχει αποξηραμένη σκόνη γάλακτος και παρασχέθηκε από τρίτο προμηθευτή, ενδέχεται να περιέχει την παρουσία Salmonella.

Ειδικότερα, η Utz Quality Foods, προχωρά σε εθελοντική ανάκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένων περιορισμένων παρτίδων από πατατάκια Zapp’s® και Dirty®. Η εθελοντική αυτή ανάκληση πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση προς την Utz ότι καρύκευμα που περιέχει αποξηραμένη σκόνη γάλακτος, το οποίο προμηθεύτηκε από την California Dairies, Inc. και παρασχέθηκε από τρίτο προμηθευτή, ενδέχεται να περιέχει την παρουσία Salmonella. Οι επηρεαζόμενες παρτίδες καρυκεύματος είχαν ελεγχθεί και είχαν δώσει αρνητικά αποτελέσματα για Salmonella πριν τη χρήση τους· ωστόσο, η Utz ανακαλεί τις επίμαχες παρτίδες σε πατατάκια Zapp’s και Dirty. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας που να σχετίζονται με τα ανακληθέντα προϊόντα προς την Utz. Η ανάκληση βασίζεται στην ανάκληση του προμηθευτή του συστατικού.

Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται - Oι επίμαχες παρτίδες

Σαλμονέλα: Τα συμπτώματα που πολλοί μπερδεύουν με γαστρεντερίτιδα

Η σαλμονέλα είναι μια ομάδα επικίνδυνων βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Η τροφική δηλητηρίαση συμβαίνει όταν καταναλώνεται τροφή ή νερό που έχει μολυνθεί με μικρόβια, τοξίνες ή άλλες χημικές ουσίες. Τα μικρόβια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν βακτηρίδια, ιούς και παράσιτα. Τα παράσιτα είναι έμβια όντα (οργανισμοί) που ζουν στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια ενός άλλου οργανισμού. Συνήθως, η τροφική δηλητηρίαση προκαλεί λοίμωξη του εντέρου, που ονομάζεται γαστρεντερίτιδα. Αυτή η λοίμωξη οδηγεί σε διάρροια και ναυτία (εμετό). Η σαλμονέλα μπορεί να μολύνει το κρέας, τα αυγά, το γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα ζώα. Η υψηλή θερμοκρασία στο μαγείρεμα του κρέατος συνήθως σκοτώνει τα βακτήρια της σαλμονέλας. Οι άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν αν καταναλώσουν κρέας που δεν έχει μαγειρευτεί σε αρκετά μεγάλη θερμοκρασία. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν καταναλώσουν ωμά αυγά, ή γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα μολυσμένα με σαλμονέλα. Πολλά άτομα με μόλυνση από σαλμονέλα δεν έχουν συμπτώματα. Άλλοι αναπτύσσουν διάρροια, πυρετό και κοιλιακές κράμπες μέσα σε 8-72 ώρες. Οι περισσότεροι υγιείς γενικότερα άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς ειδική θεραπεία. Οι περισσότερες μολύνσεις σαλμονέλας μπορεί να παρερμηνευθούν αρχικά ως γαστρεντερίτιδα.

Τα πιθανά σημάδια και συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ναυτία

Εμετός

Κοιλιακές κράμπες/πόνοι

Διάρροια

Πυρετός

Ρίγη

Πονοκέφαλος

Αίμα στα κόπρανα

Τα συμπτώματα της μόλυνσης από σαλμονέλα γενικά διαρκούν 4-7 ημέρες, αν και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες προκειμένου το εντερικό σας σύστημα να επιστρέψει στο κανονικό. Μερικοί τύποι βακτηρίων της σαλμονέλας οδηγούν σε τυφοειδή πυρετό, μια ασθένεια που σε κάποιες περιπτώσεις αποδεικνύεται θανατηφόρα και είναι πιο συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες.