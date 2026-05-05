Οι Πανελλήνιες δεν απαιτούν μόνο διάβασμα, αλλά και φροντίδα του οργανισμού, ώστε το σώμα και το μυαλό να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η περίοδος των Πανελληνίων 2026 αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς συνδυάζει έντονη πνευματική προσπάθεια με αυξημένο άγχος. Σε αυτό το πλαίσιο, η σωστή διατροφή αναδεικνύεται σε βασικό «σύμμαχο», συμβάλλοντας τόσο στη σωματική υγεία όσο και στη βέλτιστη πνευματική απόδοση.

Η ισορροπημένη διατροφή, σε συνδυασμό με επαρκή ξεκούραση, βοηθά τον οργανισμό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της περιόδου. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το πρωινό γεύμα, το οποίο προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για την έναρξη της ημέρας. Η γλυκόζη, ως βασικό «καύσιμο» του εγκεφάλου, ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση, καθιστώντας το πρωινό απαραίτητο, ιδιαίτερα την ημέρα της εξέτασης.

Πανελλήνιες 2026: Ενέργεια στο πιάτο, επιτυχία στο γραπτό

Η κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων συμβάλλει στο να βρίσκεται ο μαθητής σε εγρήγορση και να αυξάνεται η αποδοτικότητά του. Αντίθετα, τα μεγάλα γεύματα προκαλούν υπνηλία και μειώνουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα σκέψης του παιδιού. Τα συχνά γεύματα, χαμηλά σε λιπαρά, αποτελούν μια σωστή επιλογή επειδή είναι πιο εύπεπτα, δίνοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να επιτελέσει τις πνευματικές του διεργασίες πιο αποτελεσματικά. Πρέπει να καταναλώνονται μικρά γεύματα ανά 2-3 ώρες, ώστε ο μαθητής να μην αισθάνεται ούτε το αίσθημα της πείνας ούτε το αίσθημα του υπερκορεσμού. Ο κατάλληλος αριθμός γευμάτων την ημέρα, καλύπτει τελικά τις ανάγκες των παιδιών και τα ενισχύει σωματικά και πνευματικά. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να προτείνουμε τρία κυρίως γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και 2-3 ενδιάμεσα μικρά γεύματα. Η ισορροπία και το μέτρο στην επιλογή των φαγητών συμβάλλουν σημαντικά στην απόδοση του μαθητή στο διάβασμα, ενώ η σωστή κατανομή των γευμάτων συμβάλλει στην καλύτερη διάθεση, απομνημόνευση και αυτοσυγκέντρωση.Ελαφριά σνακ, όπως γιαούρτι με φρούτα, ξηροί καρποί ή δημητριακά ολικής άλεσης, αποτελούν ιδανικές επιλογές που ενισχύουν τη συγκέντρωση χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Εξίσου σημαντική είναι και η σωστή ενυδάτωση. Η επαρκής πρόσληψη νερού συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη βελτίωση της πνευματικής λειτουργίας. Αντίθετα, τα αναψυκτικά και τα ζαχαρούχα ποτά καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στα επίπεδα ενέργειας.

Ιδιαίτερη αξία έχουν και τα τρόφιμα που περιέχουν «καλά» λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο, τα ψάρια και οι ξηροί καρποί, τα οποία συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Παράλληλα, η μέτρια κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να ενισχύσει τη συγκέντρωση, χωρίς όμως υπερβολές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ημέρα πριν από την εξέταση, η διατροφή πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένη. Ένα ελαφρύ και οικείο γεύμα, που δεν επιβαρύνει το στομάχι, μπορεί να συμβάλει στη χαλάρωση και στην καλύτερη ποιότητα ύπνου. Η αποφυγή νέων ή βαριών τροφών είναι σημαντική, ώστε να μην προκληθούν δυσάρεστες ενοχλήσεις.

Τα τρόφιμα που καλό είναι να αποφεύγονται

Τηγανητά και λιπαρά τρόφιμα

Τρόφιμα όπως πατατάκια, τηγανητές πατάτες, πίτσες με πολλά λιπαρά και έτοιμα σνακ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα και τρανς λιπαρά. Αυτές οι ουσίες επιβαρύνουν την πέψη και «ρίχνουν» τον οργανισμό σε κατάσταση κόπωσης. Μετά την κατανάλωσή τους, ο οργανισμός δαπανά περισσότερη ενέργεια για την πέψη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πνευματική εγρήγορση. Ο μαθητής μπορεί να νιώσει υπνηλία, μειωμένη διάθεση για διάβασμα και δυσκολία στη συγκέντρωση. Γι’ αυτό, ειδικά πριν από διάβασμα ή εξετάσεις, προτιμώνται πιο ελαφριά γεύματα.

Προϊόντα με πολλή ζάχαρη

Αναψυκτικά, γλυκά, σοκολάτες με πολλή ζάχαρη, κρουασάν και διάφορα επεξεργασμένα επιδόρπια προκαλούν μια απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Αυτή η “έκρηξη ενέργειας” είναι προσωρινή και ακολουθείται από εξίσου απότομη πτώση. Το αποτέλεσμα είναι ο μαθητής να αισθάνεται ξαφνική κόπωση, νευρικότητα, δυσκολία συγκέντρωσης και μειωμένη πνευματική απόδοση. Η συνεχής κατανάλωση τέτοιων τροφών δημιουργεί αστάθεια στην ενέργεια μέσα στη μέρα, κάτι που δεν βοηθά στην απαιτητική περίοδο των εξετάσεων.

Έτοιμα και επεξεργασμένα τρόφιμα

Τα έτοιμα γεύματα (fast food, προμαγειρεμένα προϊόντα, τυποποιημένα σνακ) συνήθως περιέχουν πολλά συντηρητικά, αλάτι και χαμηλή θρεπτική αξία. Αν και είναι εύκολα και γρήγορα, δεν προσφέρουν στον οργανισμό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να λειτουργεί σωστά. Η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα βάρους στο στομάχι, μειωμένη ενέργεια, έλλειψη συγκέντρωσης και γενικότερη κόπωση. Σε μια περίοδο που απαιτείται καθαρό μυαλό και σταθερή απόδοση, τέτοιες επιλογές λειτουργούν ανασταλτικά.

Υπερβολική καφεΐνη

Ο καφές σε μέτριες ποσότητες μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση, όμως η υπερβολή έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η υπερκατανάλωση καφεΐνης (καφές, ενεργειακά ποτά) μπορεί να προκαλέσει: νευρικότητα και άγχος, ταχυκαρδία, δυσκολία στον ύπνο και έντονη κόπωση την επόμενη ημέρα Ο κακός ύπνος, ειδικά στην περίοδο των Πανελληνίων, επηρεάζει άμεσα τη μνήμη και την ικανότητα απομνημόνευσης. Έτσι, αντί να ενισχύει την απόδοση, τελικά τη μειώνει.