Ο οδικός χάρτης της λήξης της σχολικής χρονιάς σε Γυμνάσια και Λύκεια: Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες ανά βαθμίδα - Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026.

Μετράμε αντίστροφα για τη λήξη των μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων να βρίσκονται στο προτελευταίο στάδιο της φετινής σχολικής τους πορείας που θα ολοκληρωθεί με το πέρας των εξετάσεων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας στα Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά, ημερήσια και εσπερινά), τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 15 Μαΐου Μετά τη λήξη των μαθημάτων ακολουθεί η περίοδος των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και η προετοιμασία για τις Πανελληνίων 2026, οι οποίες ξεκινούν στα τέλη Μαΐου (29/5) για τα ΓΕΛ και στις 30/5 για τα ΕΠΑΛ και συνεχίζονται μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, με την έκδοση των αποτελεσμάτων έως το αργότερο Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. θα διεξαχθούν από Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου για τους μαθητές/τριες που απουσίασαν δικαιολογημένα ή δεν πέτυχαν τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.). Η έκδοση των αποτελεσμάτων μετά την ειδική αυτή περίοδο θα γίνει έως Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινάνε - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας). Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής και στη Βιολογία για τις Σπουδές Υγείας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων.

Αντίστοιχα οι Πανελλήνιες για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, μεταξύ των οποίων Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά στις 16 Ιουνίου. Επιπλέον, η προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

Τι ισχύει για τα Γυμνάσια

Στα Γυμνάσια, η διδασκαλία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 27 Μαΐου. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται μέσα στο διάστημα τέλη Μαΐου έως αρχές Ιουνίου, ανάλογα με τον προγραμματισμό κάθε σχολικής μονάδας. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίζεται από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται ή αποστέλλονται στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουνίου με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, στρατευσίμων ή μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογημένα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους.