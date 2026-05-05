Ξεκινά την ανοδική του πορεία ο ύδραργυρος: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη

Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα Τρίτη ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.