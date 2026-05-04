Οι νέες δηλώσεις του Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν και η αναφορά του στην Κίνα.

Με την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέες δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι τα «πράγματα πάνε πολύ καλά».

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους των μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ επανέλαβε ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Επανέλαβε βέβαια τους συνήθεις ισχυρισμούς του ότι το Ιράν δεν διαθέτει «ναυτικό, αεροπορία, αντιαεροπορικό εξοπλισμό, ραντάρ, τίποτα - δεν έχουν ηγέτες, στην πραγματικότητα, οι ηγέτες τυχαίνει να έχουν επίσης φύγει».

«Αλλά δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο όταν διαφορετικά θα είχες προβλήματα που κανείς δεν θα πίστευε, και τα πράγματα πάνε πολύ καλά», πρόσθεσε.

Η αναφορά στην Κίνα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ όπου θα συναντήσει μέσα στον μήνα, λέγοντας ότι θα του «υπενθυμίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται στην τεχνητή νοημοσύνη».

Οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες

Εν μέσω δημοσκοπήσεων ότι οι Αμερικανοί είναι ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι με τον πόλεμο κατά του Ιράν, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέφυγε επίσης σε μια γνωστή εξήγηση: Οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες.

«Μου δίνουν ψεύτικες δημοσκοπήσεις», είπε ο Τραμπ. «Έκαναν μια δημοσκόπηση για τον πόλεμο με το Ιράν και είπαν ότι μόνο στο 32% συμφωνεί. Δεν μου αρέσει καθόλου ο πόλεμος, αλλά είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι και έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο».

Ο πρόεδρος συνέχισε υποστηρίζοντας ότι οι ερωτήσεις στις δημοσκοπήσεις ήταν μεροληπτικές εναντίον του, προσθέτοντας ότι οι δημοσκόποι θα έπρεπε αντ' αυτού να ρωτούν αν οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, ακόμη και τότε, συλλογίστηκε, μπορεί να μην κάνει τη διαφορά.

«Δεν θα ήταν 32%», είπε. «Αλλά ακόμα κι αν το λέγατε αυτό, θα υπήρχε ένα 32% επειδή οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες. Είναι εντελώς ψεύτικες».

«Έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή και βρισκόμαστε στις έξι εβδομάδες; Λένε, "Γιατί αργεί τόσο πολύ;" είπε ο Τραμπ. «Ήμασταν στο Βιετνάμ 19 χρόνια. Ήμασταν στο Ιράκ για πολλά χρόνια, 10-12 χρόνια. Είμαστε σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς πολέμους, στην Κορέα, επτά χρόνια. Δεν θα αναφέρω καν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο... ».

Οι δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο

Μιλώντας νωρίτερα στο Fox News δήλωσε πως οι Ιρανοί θα «εξαφανιστούν από προσώπου γης» αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του Στενού του Ορμούζ ως μέρος της «Επιχείρησης Ελευθερία».

Παράλληλα το CNN, μετέδωσε πως μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του το απόγευμα της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως «το Ιράν έχει εξαπολύσει κάποιες επιθέσεις σε άσχετα έθνη σε σχέση με το Κίνημα των Πλοίων, Επιχείρηση Ελευθερία, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή! Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι όλα όσα τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει, προς το παρόν, καμία ζημιά κατά τη διέλευση του Στενού. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί».

Φωτιά σε πετρελαϊκές υποδομές στα ΗΑΕ

Την ίδια ώρα φωτιά ξέσπασε σε εγκατάσταση της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ μετά από επίθεση από ιρανικό drone, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα. Οι αρχές στη Φουτζάιρα δήλωσαν το απόγευμα της Δευτέρας πως ξέσπασε πυρκαγιά στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα, αφού έκαναν αναφορά σε επίθεση με drone από το Ιράν. Αυτή την ώρα ειδικές ομάδες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Νωρίτερα τα ΗΑΕ ανέφεραν πως εντόπισαν τέσσερις πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Η ιρανική κρατική τηλεόραση, ανέφερε, επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο, πως δεν είναι στα σχέδια της Τεχεράνης η στοχοποίηση των ΗΑΕ. Ωστόσο δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες,

Το Ιράν όμως παραδέχθηκε πως έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών «καταστροφέων» στα Στενά του Ορμούζ.

Ο διοικητής του ιρανικού στρατού, ο αντιστράτηγος Αμíρ Χατιμί, δήλωσε πως «η ασφάλεια της περιοχής του Ορμούζ είναι η κόκκινη γραμμή για το Ιράν» και σημείωσε πως «τα αμερικανικά αντιπλοϊκά συστήματα προσπάθησαν να πλησιάσουν απενεργοποιώντας τα ραντάρ τους και η απάντησή μας ήρθε με πυραύλους».

Νωρίτερα, τα ΗΑΕ είχε αναφέρει ότι η αεράμυνα του αντιμετώπιζε επιθέσεις από drones που προέρχονταν από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε πως αναχαίτιζε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones σε όλη τη χώρα.

Το εμιράτο της Φουτζάιρα είπε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ιρανικό drone. Το γραφείο Τύπου του εμιράτου της Φουτζάιρα ανέφερε ότι τρεις Ινδοί πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά από την ιρανική επίθεση.

Η επίθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως αναφέρει και το Axios, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Ιράν επιτίθεται σε χώρα του Κόλπου από την έναρξη της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίθεση αυτή ενδεχομένως να πυροδοτήσει την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το περιστατικό συνέβη αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε την νέα του πρωτοβουλία να [οδηγήσει» πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ με το Ιράν να απειλεί ότι θα απαντήσει δυναμικά.

Σύμφωνα με τα ΗΑΕ, παράλληλα, η αεράμυνα αναχαίτισε συνολικά 15 πυραύλους (12 βαλλιστικούς και 3 κρουζ) από το Ιράν ενώ ένας καταρρίφθηκε στη θάλασσα. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, το υπουργείο Άμυνας είπε ότι απάντησε σε νέα επίθεση.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε πως πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα ανοιχτά των ακτών των ΗΑΕ κοντά στη Μίνα Σακίρ. Η UKMTO δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 14 ναυτικά μίλια δυτικά της Μίνα Σακίρ στα ΗΑΕ, με μία τρίτη πηγή να αναφέρει επίσης πως ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο ζήτησε από άλλα πλοία στην περιοχή να διατηρήσουν ασφαλή απόσταση, προσθέτοντας ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν είχε επαληθευτεί ακόμα.

