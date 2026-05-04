«Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητάει την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε έναν βρώμικο πόλεμο», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ.

Την αντίδραση του ΚΚΕ προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στη κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του ανέφερε «Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες και την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα» και συμπλήρωσε πως «είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισιτιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών».



Για το ΚΚΕ, η παραπάνω τοποθέτηση αποτελεί μήνυμα εμπλοκής της Ελλάδας στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ, με σκοπό να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Οι συζητήσεις της κυβέρνησης για την εμπλοκή στον πόλεμο έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες για τον ελληνικό λαό

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να σύρει τη χώρα στο σφαγείο» και ζητά άμεση απεμπλοκή από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, καλεί στην επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών αποστολών που βρίσκονται εκτός συνόρων, στο κλείσιμο της βάσης της Ναυτική Βάση Σούδας και όλων των ξένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα, καθώς και στη διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.