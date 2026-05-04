Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να βρεθεί στην Ιταλία την Πέμπτη (07/05) και την Παρασκευή (08/05).

Επίσκεψη με υψηλή διπλωματική σημασία αναμένεται να πραγματοποιήσει στο Βατικανό ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε μία περίοδο τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Αγία Έδρα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί με τον πάπα Λέων, στην πρώτη υψηλού επιπέδου επαφή μετά τη σφοδρή κριτική που είχε ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ποντίφικα τον τελευταίο μήνα. Σύμφωνα με πηγές του Βατικανού, ο Ρούμπιο αναμένεται να συναντήσει τον Πάπα την Πέμπτη, 07/05, σε μία προσπάθεια για την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το State Department τόνισε ότι οι συνομιλίες με το Βατικανό θα επικεντρωθούν στην κρίση στη Μέση Ανατολή και σε κοινά συμφέροντα στο δυτικό ημισφαίριο, ενώ οι επαφές του Ρούμπιο με Ιταλούς αξιωματούχους αφορούν ζητήματα ασφαλείας και στρατηγικής συνεργασίας.

Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο «ψυχρών σχέσεων» του Tραμπ με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνια, η οποία, αν και διατηρούσε στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, έχει ασκήσει κριτική τόσο για τον πόλεμο στο Ιράν όσο και για τις επιθέσεις του κατά του Πάπα.

Ο Τραμπ, μάλιστα, κλιμάκωσε την ένταση τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντας τον Πάπα «αδύναμο» και «ανεπαρκή στην εξωτερική πολιτική», προκαλώντας αντιδράσεις στους κόλπους των καθολικών. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η εκλογή του Πάπα, του πρώτου Αμερικανού στην ιστορία, έγινε ως αντίβαρο στον ίδιο.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων έχει εντείνει τη ρητορική του κατά του πολέμου στο Ιράν, καταδικάζοντας τη χρήση της θρησκείας για τη νομιμοποίηση συγκρούσεων. Σε ομιλία του την Κυριακή των Βαΐων, υπογράμμισε ότι «ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές όσων διεξάγουν πολέμους».

Παρά την αρχική κλιμάκωση, ο Πάπας επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, διευκρινίζοντας ότι οι δηλώσεις του δεν στόχευαν προσωπικά τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ωστόσο, συνεργάτες του στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Ουάσιγκτον, Ρόμπερτ ΜάκΕλροϊ, εμφανίζονται πιο αιχμηροί, τονίζοντας ότι ο Πάπας έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή «προφητική φωνή» σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επικείμενη συνάντηση θεωρείται η δεύτερη μεταξύ των δύο ανδρών από την εκλογή του Πάπα, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι αποτελεί ένδειξη πως η αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης με το Βατικανό, ιδιαίτερα ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Με πληροφορίες από The Washington Post