«Είμαι σε θέση να κάνω πράγματα που δεν ήθελα να κάνω πριν από δύο μήνες» είπε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν.

«Ο πάπας Λέων πρέπει να καταλάβει, είναι πολύ απλό, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ο κόσμος θα είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένοντας στην επιθετική ρητορική του απέναντι στον Ποντίφικα, πριν μιλήσει για τις «πολύ καλές σχέσεις» που έχει με το Ιράν.

«Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν τώρα, όσο δύσκολο και αν είναι να το πιστέψει κανείς. Είναι συνδυασμός 4 εβδομάδων βομβαρδισμών και πολύ ισχυρού αποκλεισμού» είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ σημειώνοντας πως το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην έχει πυρηνικά όπλα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν προτίθεται να συναντηθεί μαζί του. Σε ερώτηση γιατί αυτή η αντιπαλότητα με τον πάπα, ο Τραμπ απάντησε πως «Πρέπει να κάνω το σωστό. Δεν έχω τίποτα εναντίον του Πάπα». Αρνήθηκε ότι τσακώνεται μαζί του και πρόσθεσε πως «Ο Πάπας έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι το Ιράν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο». Ο δημοσιογράφος τον διόρθωσε ότι ο ποντίφικας ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο αλλά ο Τραμπ επέμεινε πως «Μπορώ να διαφωνήσω με τον Πάπα».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Τραμπ είπε ότι «τα πάμε πολύ καλά» και τόνισε για μία επικείμενη συμφωνία με το Ιράν ότι αν θέλει «να κάνουμε συμφωνία θα κάνουμε μία πολύ καλή συμφωνία» αλλά ξεκαθάρισε πως «δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα».

Δήλωσε πως «είμαι σε θέση να κάνω πράγματα που δεν ήθελα να κάνω πριν από 2 μήνες» και επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια, όπως έχει ήδη ανακοινώσει στο truth social. Πρόσθεσε ακόμα πως σίγουρα θα επισκεφθεί τον Λίβανο, τη σωστή στιγμή.

Σε ερώτηση για το αν θα ζητήσει από τις αραβικές χώρες να πληρώσουν, ο Τραμπ απάντησε πως νομίζω ότι θα συμβάλλουν.

Επισήμανε ακόμα πως η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ και αυτό είναι σημαντικό για μένα».

Σε ερώτηση για το άλλο πολεμικό μέτωπο εκείνο της Ρωσίας - Ουκρανίας, αφού επέκρινε τις ρωσικές επιθέσεις της Τετάρτης στο Κίεβο, απάντησε πως «η ιστορία με την Ουκρανία προχωράει καλά, αν και έχουν πεθάνει χιλιάδες, συμβαίνουν ήδη πράγματα αλλά τώρα είμαστε προσηλωμένοι στο Ιράν» και σημείωσε πως οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, «πιστεύω πως θα κάνουμε καλή, εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν χωρίς πυρηνικά όπλα».

Πρόσθεσε πως «όλες οι διαπραγματεύσεις είναι σημαντικές, πιστεύω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα συνεχιστούν».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Τραμπ δήλωσε πως «πολύ σημαντικό είναι ότι το Ιράν δεν έχει πυρηνικό όπλο, έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, το έχουν συμφωνήσει πολύ έντονα. Έχουν συμφωνήσει να μας επιστρέψουν την πυρηνική σκόνη, είναι πολύ βαθιά στο υπέδαφος, μετά τις επιχειρήσεις που κάναμε. Έχουμε πολλές συμφωνίες με το Ιράν, και νομίζω ότι κάτι πολύ θετικό πρόκειται να συμβεί».

«Επομένως, τα πάμε πολύ καλά σε αυτό, σε σχέση με όλη την κατάσταση με το Ιράν. Ο αποκλεισμός είναι καταπληκτικός. Αντέχει πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Και νομίζω ότι σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για το Λας Βέγκας.

Ερωτώμενος για το Πακιστάν είπε ότι ήταν εξαιρετικοί (αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις) και είπε ότι «Θα πήγαινα στο Πακιστάν, ναι. Το Πακιστάν ήταν υπέροχο, ήταν τόσο καλό. Το Ισλαμαμπάντ - θα πάω- ίσως πάω, ναι, μπορεί να πάω. Αν η συμφωνία υπογραφεί στην Ισλαμαμπάντ, μπορεί να πάω» πρόσθεσε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του ο Τραμπ είπε πως «έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν τώρα, όσο δύσκολο και αν είναι να το πιστέψει κανείς. Είναι συνδυασμός 4 εβδομάδων βομβαρδισμών και πολύ ισχυρού αποκλεισμού. Ίσως ο αποκλεισμός (στο Στενό του Ορμούζ) να είναι πιο αποτελεσματικός από τοους βομβαρδισμούς. Προς στιγμής όλα πηγαίνουν καλά. Δεν μπορούν να κάνουν καμία επιχείρηση λόγω του αποκλεισμού. Έτσι, ο συνδυασμός του να μην έχουν ναυτικό, να μην έχουν αεροπορία, να μην έχουν αντιαεροπορικό εξοπλισμό, δεν έχουν τίποτα, όλα έχουν εξαφανιστεί. Κανένα πλοίο δεν περνάει από το ναυτικό μας», είπε και πρόσθεσε πως «οπότε ακόμα και οι ηγέτες έχουν κάνει ένα βήμα πίσω. Οι νέοι ηγέτες του είναι πιο λογικοί».