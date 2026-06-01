Η δήλωση του Τραμπ στο NBC για την απόφαση του Ιράν να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε νωρίτερα ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων, και, κατά συνέπεια, τις διαπραγματεύσεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτήθηκε σχετικά και είπε ότι αν δεν θέλουν να μιλήσουν, δεν πειράζει - Ούτε εγώ θέλω ιδιαίτερα. Μιλώντας στο NBC σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είναι καλύτεροι διαπραγματευτές παρά μαχητές, αλλά δεν έχουν ενημερώσει γι' αυτό».

Και συνέχισε: «Δεν σημαίνει ότι θα πάμε και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες, αλλά θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό».

Πρόσθεσε τέλος ότι: «Αν δεν θέλουν να μιλήσουν, δεν πειράζει. Ούτε εγώ θέλω ιδιαίτερα να μιλήσω. Μιλάμε πάρα πολύ».

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν υπάρχουν προς το παρόν λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε.