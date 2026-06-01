Tο τέλος του πολέμου στη Βηρυτό ανακοίνωσε νωρίς το βράδυ της Κυριακής 1/6, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του τόνισε ότι απομακρύνθηκαν τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Βηρυτό.

«Είχα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου του Ισραήλ και δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό, και όσα στρατεύματα βρίσκονται καθ' οδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ομοίως, μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλοι οι πυροβολισμοί- ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί, και ότι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαξίωσε την αναστολή των έμμεσων συνομιλιών με το Ιράν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει αν τελείωσαν.

«Δεν με νοιάζει αν τελείωσαν, ειλικρινά… Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου» είπε μιλώντας τηλεφωνικά στον δημοσιογράφο Ίμον Τζάβερς. Στην ίδια συνέντευξη ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «δεν ανησυχεί» για τυχόν αύξηση της τιμής του πετρελαίου εάν το Ιράν αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου NBC News ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, όμως πιστεύει ότι έχουν γίνει «πάρα πολλές συζητήσεις», λίγη σιωπή θα έκανε καλό και είναι πρόθυμος να «περιμένει».

«Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού. Απλώς θα σιγήσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία», υποστήριξε.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αφού το Ισραήλ διέταξε τον στρατό του να διεισδύσει βαθύτερα στον Λίβανο, περιπλέκοντας τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές παρά μαχητές αλλά ο ίδιος δεν έχει ενημερωθεί ότι διακόπτουν τις συνομιλίες.

Ωστόσο, λίγο αργότερα με νέα του ανάρτηση είπε ότι οι συνομιλίες συνεζίζονται: «Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με ταχείς ρυθμούς, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Πολλοί τραυματίες και ζημιές σε ένα νοσοκομείο της Τύρου, από ισραηλινό πλήγμα

Νωρίτερα, ένα νοσοκομείο της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας (ANI) και το υπουργείο Υγείας.

Ο στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο Τζάμπαλ Άμελ. «Επλήγησαν ένα κτίριο και ένας χώρος στάθμευσης και υπάρχουν πολλοί τραυματίες», μετέδωσε το ΑΝΙ.

Το υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια και κηλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη.