Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν άνω του 6% τη Δευτέρα, μετά από αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη προτίθεται να διακόψει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και να προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ως απάντηση στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο κατέγραψε άνοδο 6,4%, φθάνοντας τα 92,95 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 5,4%, στα 96,05 δολάρια.

Η αγορά αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις που μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν δεν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον έως ότου το Ισραήλ τερματίσει τις επιθέσεις στη Γάζα και τον Λίβανο και αποσυρθεί από περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς και την ενεργοποίηση πιέσεων σε άλλα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα, όπως το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σημειώθηκαν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους στον νότιο Λίβανο. Η κατάληψη του ιστορικού κάστρου Μποφόρ από τον ισραηλινό στρατό παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «αποφασιστική καμπή» στην εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ, προκαλώντας παράλληλα έντονες επικρίσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εκφράζοντας αισιοδοξία για θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι προσπάθειες εξεύρεσης πολιτικής λύσης παραμένουν στάσιμες, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές Απριλίου.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να προεξοφλούν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας τις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, υπάρχουν εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων και επανέναρξης ευρείας στρατιωτικής σύγκρουσης, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν έως και τα 180 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι τον Αύγουστο, με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.