Το μέλλον των συνομιλιών παραμένει αβέβαιο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις περιφερειακές ισορροπίες ασφαλείας και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σημάδια διατήρησης των διπλωματικών διαύλων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, παρά τις σοβαρές διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι επαφές και η ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις προθέσεις της Ουάσιγκτον. Όπως ανέφερε, το Ιράν έχει λάβει νέα μηνύματα που δείχνουν πρόθεση συνέχισης της επικοινωνίας και των συνομιλιών.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επανέλαβε ότι η χώρα του δεν τρέφει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για αντιφατικά μηνύματα που έχουν δυσκολέψει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για μια σοβαρή και ουσιαστική διπλωματική διαδικασία.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών διεξάγονται κυρίως μέσω διαμεσολαβητών και τρίτων χωρών. Το τελευταίο διάστημα σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει το Πακιστάν και το Ομάν, τα οποία έχουν φιλοξενήσει ή διευκολύνει επαφές με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την αναζήτηση κοινών σημείων συνεννόησης.

Παρά τις κατά καιρούς σκληρές δηλώσεις εκατέρωθεν, τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσιγκτον εμφανίζονται να διατηρούν ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ο ίδιος ο Αραγτσί έχει αναγνωρίσει ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται, αν και έχει κατά το παρελθόν διευκρινίσει ότι οι έμμεσες αυτές επαφές δεν συνιστούν απαραίτητα επίσημες διαπραγματεύσεις.