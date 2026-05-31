Για εβδομάδες, οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ περιόριζαν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας εισόδους σηράγγων.

Το Ιράν φαίνεται να έχει αποκαταστήσει σημαντικό μέρος του δικτύου των υπόγειων πυραυλικών του εγκαταστάσεων, γεγονός που – όπως σημειώνουν ειδικοί – αναδεικνύει τα όρια των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που στόχευσαν την καταστολή της ιρανικής πυραυλικής ισχύος.

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων που επικαλείται το CNN, η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε ταχεία αποκατάσταση ζημιών, επανανοίγοντας εισόδους σηράγγων και αποκαθιστώντας υποδομές σε τουλάχιστον 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή και το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης δεν έχει αποκλειστεί.

Από τις 69 εισόδους σηράγγων που είχαν πληγεί από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, περίπου 50 έχουν πλέον επαναλειτουργήσει ή αποκατασταθεί. Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση συντριμμιών, επιχωματώσεις και επαναφορά δρόμων πρόσβασης που είχαν καταστραφεί για να αποκοπεί η χρήση των εγκαταστάσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι κρατήρες έχουν γεμίσει και δρόμοι έχουν ξαναστρωθεί, επιτρέποντας εκ νέου πρόσβαση σε σημεία εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη χρήση απλού εξοπλισμού, όπως μπουλντόζες, φορτηγά και χωματουργικά μηχανήματα, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, υπογραμμίζει το χαμηλό τεχνολογικό κόστος της αποκατάστασης σε σχέση με το υψηλό κόστος των στρατιωτικών πληγμάτων.

Ειδικοί που μελετούν το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα επισημαίνουν ότι η στόχευση των εισόδων των σηράγγων δεν επαρκεί για να εξουδετερώσει την επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας.

Όπως αναφέρει ο ερευνητής Sam Lair από το Κέντρο Μελετών Μη Διάδοσης James Martin, ακόμη και σε περίπτωση περιορισμού της παραγωγής, το Ιράν μπορεί να συνεχίσει τις εκτοξεύσεις εφόσον διαθέτει εκτοξευτές, πληρώματα και αποθέματα πυραύλων.

Παράλληλα, άλλοι αναλυτές τονίζουν ότι το εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο, το οποίο έχει αναπτυχθεί εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες και σε ορισμένα σημεία βρίσκεται κάτω από εκατοντάδες μέτρα βράχου, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη καταστροφή του.

Στόχος του πολέμου

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επισημάνει το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν ως λόγο για τον πόλεμο, με την καταστροφή του να είναι ένας από τους βασικούς στόχους.

Σε μια ανάρτηση του Μαρτίου στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε την «πλήρη υποβάθμιση της Ιρανικής Πυραυλικής Ικανότητας, των Εκτοξευτών και όλων όσων σχετίζονται με αυτές» ως έναν από τους πέντε «στόχους» του πολέμου. Το δίκτυο υπόγειων πυραυλικών βάσεων του Ιράν, το οποίο άρχισε να κατασκευάζει πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, προσφέρει σημαντική προστασία στους πυραύλους και τους εκτοξευτές του.

Επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν πραγματοποιήσει ευρείας κλίμακας επιθέσεις με στόχο τόσο τις υπόγειες εγκαταστάσεις όσο και την αλυσίδα παραγωγής πυραύλων του Ιράν, από εργοστάσια εξαρτημάτων έως εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων και κεφαλών.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής δρόμων και της ταφής εισόδων σηράγγων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν καταστροφές εκτοξευτών και υποδομών, όπως στη Βόρεια Βάση Πυραύλων του Ισφαχάν.

Ωστόσο, σύμφωνα με δορυφορικές παρατηρήσεις, η Τεχεράνη κατάφερε να επαναφέρει σε λειτουργία τμήμα των εγκαταστάσεων μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Περίπου 1.000 πύραυλοι σε υπόγεια αποθέματα

Εκτιμήσεις ειδικών που επικαλούνται διεθνή μέσα αναφέρουν ότι το Ιράν διατηρεί περίπου 1.000 πυραύλους αποθηκευμένους σε υπόγειες εγκαταστάσεις, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα επιθέσεων που δεν φτάνουν σε βαθιές υποδομές.

Η επιβίωση αυτού του οπλοστασίου θεωρείται κρίσιμη για τη στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή, καθώς δίνει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να διατηρεί ικανότητα μαζικών επιθέσεων ακόμη και υπό συνεχή πίεση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ταχεία αποκατάσταση των υπόγειων βάσεων καταδεικνύει ένα στρατηγικό πρόβλημα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ: η υψηλή τεχνολογική ισχύς των επιθέσεων αντισταθμίζεται από την ικανότητα του Ιράν να επανέρχεται με χαμηλού κόστους και ταχύτατες μηχανικές παρεμβάσεις.

Όπως σημειώνουν, η επιχείρηση καταστολής της ιρανικής πυραυλικής δύναμης απαιτεί συνεχείς και εξαιρετικά δαπανηρές στρατιωτικές ενέργειες, χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα πλήρους εξουδετέρωσης.