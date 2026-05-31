Το θέμα, όπως σημειώνει, απαιτεί άμεση θεσμική αντίδραση και παρακολούθηση από την ελληνική πλευρά, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Την ανησυχία της για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για περιουσιακά ζητήματα, εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), κάνοντας λόγο για τραυματισμό Έλληνα πολίτη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. τονίζει ότι το γεγονός πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα και ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε διπλωματικά διαβήματα προς την αλβανική πλευρά, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό.

Παράλληλα, η πολιτική κίνηση επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας θα πρέπει να συνδέεται με τον σεβασμό του κράτους δικαίου, των περιουσιακών δικαιωμάτων, αλλά και των δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, όπως υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά:

«Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά ρητά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή του τότε έλληνα ΠΘ Αλέξη Τσίπρα».