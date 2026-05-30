Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ αντάλλαξαν όρκους αγάπης στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους που ταξίδεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα.

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες κοσμικές στιγμές των τελευταίων ημερών εκτυλίχθηκε στη Μεσσηνία, όπου η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια εντυπωσιακή τελετή με φόντο τον μεσσηνιακό τοπίο.

Το ζευγάρι, που έχει ήδη πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέλεξε την Ελλάδα για τη θρησκευτική τελετή και τους εορτασμούς που ακολούθησαν, έχοντας δίπλα του αγαπημένα πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι εορταστικές εκδηλώσεις είχαν ήδη ξεκινήσει με ένα εντυπωσιακό pre-wedding party δίπλα στη θάλασσα, όπου οι καλεσμένοι ντυμένοι στα λευκά γιόρτασαν με μουσική, κοκτέιλ και πυροτεχνήματα.

Στο πλευρό της νύφης βρέθηκαν οι γονείς της, Πέτρος Κωστόπουλος και Τζένη Μπαλατσινού, καθώς και τα αδέλφια της, ενώ συγγενείς και φίλοι ταξίδεψαν από τις ΗΠΑ ειδικά για το μυστήριο.

Η Μεσσηνία αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τη σημαντικότερη ίσως στιγμή της κοινής ζωής τους μέχρι σήμερα, με το ζευγάρι να γιορτάζει τον έρωτά του σε μια ατμόσφαιρα κομψότητας, διακριτικής πολυτέλειας και έντονης συγκίνησης.