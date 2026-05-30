Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς τους.

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Πάτρα, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε λόγω αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε ένας ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να δημοσίευε φωτογραφίες και βίντεο με όπλα σε δημόσια προσβάσιμο λογαριασμό. Μετά από αξιολόγηση των πληροφοριών και εισαγγελική παραγγελία, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο βασικός κατηγορούμενος εντοπίστηκε το πρωί της 29ης Μαΐου να αποχωρεί από την κατοικία του σε περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να διαφύγει πεζός όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αρχών, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη.

Οι έρευνες που ακολούθησαν σε κατοικίες και χώρους που χρησιμοποιούσε αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο οπλοστάσιο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πέντε κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, δύο σπαθιά, τρεις μασέτες, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, πέντε σιδερογροθιές, μεταλλικό γκλοπ, δύο ρόπαλα μπέιζμπολ, δύο συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), σπρέι πιπεριού, καθώς και 331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν κροτίδες, πυροτεχνήματα, αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες, κουκούλα τύπου full face και ανιχνευτής μετάλλων για τον οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια κατοχής και χρήσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εμπλοκή των δύο ακόμη συλληφθέντων προέκυψε όταν διαπιστώθηκε ότι δύο από τις καραμπίνες που βρέθηκαν στους χώρους είχαν εκδοθεί στο όνομά τους. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία ενός εξ αυτών εντοπίστηκαν επιπλέον δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, φυσίγγια και μία κυνηγετική καραμπίνα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί όπλων, τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων χωρίς άδεια, καθώς και παραβάσεις που αφορούν φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.