Η κατάσταση της υγείας της δεν κρίθηκε σοβαρή και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και της παρακολούθησης, έλαβε εξιτήριο.

Ένα ακόμη περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο άτομο προκαλεί προβληματισμό στο Ρέθυμνο, καθώς 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της Παρασκευής, αφού παρουσίασε συμπτώματα μέθης έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχου ποτού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν μαζί με συνομηλίκους της στην πόλη, όταν φέρεται να προμηθεύτηκε αλκοόλ από περίπτερο της περιοχής. Λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν με την παρέα της σε δημόσιο χώρο, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών και του ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τη 14χρονη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί της παρείχαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας, η οποία ήταν προσωρινά υπεύθυνη του περιπτέρου από το οποίο φέρεται να προμηθεύτηκε το αλκοολούχο ποτό η ανήλικη.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου