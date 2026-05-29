Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Ανησυχία προκάλεσε η είδηση για την υγεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στο σπίτι του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γιάννης Παπαμιχαήλ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και η κατάστασή του επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Όπως έγινε γνωστό, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως οι δείκτες της υγείας του βρίσκονταν σε οριακά επίπεδα, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ακόμη πως στο πλευρό του βρίσκονται συνεχώς οι γιατροί του νοσοκομείου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει και ο διοικητής του Ασκληπιείου, ο οποίος είναι πρώτος του ξάδελφος.

Από την πλευρά του, ο Τάσος Τεργιάκης σημείωσε πως αρκετοί ανησύχησαν βλέποντας την εικόνα του, καθώς εμφανιζόταν ιδιαίτερα καταβεβλημένος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-diuytxp96fdl?integrationId=eexbs17lxeknn2p}