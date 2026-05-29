Η νέα υπηρεσία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό που σήμερα αναγκάζει τους πολίτες να ακολουθούν χρονοβόρες διαδικασίες στις ΔΟΥ μέχρι την ολοκλήρωση των υποθέσεών τους.

Σε πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις μεταβιβάσεις ακινήτων προχωρά η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο μία ακόμη εστία γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει να επεκτείνει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών.

Η νέα υπηρεσία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό που σήμερα αναγκάζει τους πολίτες να ακολουθούν χρονοβόρες διαδικασίες στις ΔΟΥ μέχρι την ολοκλήρωση των υποθέσεών τους. Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, οι φορολογικές δηλώσεις που σχετίζονται με μεταβιβάσεις ακινήτων θα μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με ή χωρίς αντικειμενικές αξίες, επιταχύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες και περιορίζοντας τις φυσικές επισκέψεις στις φορολογικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, προβλέπεται αφενός η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής για ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας και αφετέρου η αυτοματοποίηση της έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρου για υποθέσεις που δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από το myPROPERTY.

Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές αναμένεται να διευκολύνουν σημαντικά χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς περισσότερες από 2.100 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα παραμένουν σήμερα εκτός αντικειμενικού συστήματος. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει τη σταδιακή ένταξη αυτών των περιοχών στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, με στόχο την ευρύτερη κάλυψη της επικράτειας.

Η επέκταση της πλατφόρμας myPROPERTY έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην αγορά ακινήτων. Πολλοί ιδιοκτήτες επιδιώκουν να ολοκληρώσουν αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές πριν από τη νέα αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και άνω του 40%, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι εμπορικές τιμές έχουν απομακρυνθεί αισθητά από τις αντικειμενικές τα τελευταία χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα, στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος, η φορολογητέα αξία των ακινήτων προσδιορίζεται μέσω εκτιμήσεων των αρμόδιων ΔΟΥ, μια διαδικασία που συχνά προκαλεί καθυστερήσεις πολλών μηνών. Το νέο ψηφιακό μοντέλο αναμένεται να δώσει ανάσα κυρίως στους κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, όπου μεγάλο μέρος των ακινήτων εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού.

Η ΑΑΔΕ επενδύει στην πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, επιδιώκοντας τη μείωση λαθών, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων. Ήδη η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος έχει περιορίσει σημαντικά τους χρόνους διεκπεραίωσης, με την πλειονότητα των υποθέσεων να ολοκληρώνεται χωρίς επίσκεψη στα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου ή στις ΔΟΥ.