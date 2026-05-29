Ο Φορέας θα παρέχει προστασία στους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες.

Τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων μέχρι το τέλος του φθινοπώρου προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι κανένας πολίτης που επιθυμεί να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία, εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις του, δεν θα μείνει απροστάτευτος.

Μιλώντας στον Βαγγέλη Μανδραβέλη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Investing in Change: How Crete is Being Transformed», που διοργάνωσαν το powergame.gr και ο Economist, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση του Φορέα, σημειώνοντας πως αναμένονται άμεσα οι δεσμευτικές προσφορές.

Όπως εξήγησε, ο Φορέας θα παρέχει προστασία στους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους, ο Φορέας θα αποκτά το ακίνητο και ο πολίτης θα μπορεί να παραμένει στην κατοικία του καταβάλλοντας επιδοτούμενο ενοίκιο, ύψους από 70 έως 210 ευρώ, για διάστημα έως και 12 ετών, με δυνατότητα επαναγοράς στο τέλος της περιόδου.

Ο υπουργός τόνισε ότι η πολιτική αυτή, σε συνδυασμό με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, συνιστά το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα, μακριά, όπως είπε, από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Παράλληλα, ανέφερε ότι στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό θα δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη να ορίζει ο ίδιος την περίμετρο προστασίας, επιλέγοντας για παράδειγμα να προστατεύσει μόνο την κύρια κατοικία του, ώστε να πετύχει μεγαλύτερο «κούρεμα» και χαμηλότερη μηνιαία δόση.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ο κ. Πιερρακάκης υπερασπίστηκε την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 15 λεπτών ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ, εξηγώντας ότι το ντίζελ επηρεάζει άμεσα το κόστος στις εφοδιαστικές αλυσίδες και κατ’ επέκταση τον πληθωρισμό. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει διαθέσει συνολικά πάνω από 800 εκατ. ευρώ σε μέτρα στήριξης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Για την πορεία της οικονομίας, ο υπουργός υποστήριξε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει σταδιακά, επισημαίνοντας την αύξηση των επενδύσεων από το 11% του ΑΕΠ το 2019 στο 17% σήμερα, καθώς και την άνοδο των εξαγωγών στο 42% του ΑΕΠ. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα διαθέτει πλέον δημοσιονομική ισορροπία, παράγει πλεονάσματα, μειώνει ταχύτερα το χρέος της και κινείται σε τροχιά περαιτέρω αποκλιμάκωσης της ανεργίας.

Ο κ. Πιερρακάκης απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη φορολογική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων της μεταπολίτευσης, με στόχευση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους εργαζόμενους. Αναφερόμενος ειδικά στον φόρο μερισμάτων, σημείωσε ότι η μείωσή του στο 5% οδήγησε σε αύξηση των δηλωθέντων ποσών και των φορολογικών εσόδων.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πολιτική και οικονομική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα, ωστόσο σημείωσε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για πρακτικές λύσεις, τονίζοντας ότι «ο αντίπαλός μας είναι το πρόβλημα».

