Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο πρωί της Παρασκευής (29/05) στην Παλαιά Πόλη των Χανίων, όταν ένας άντρας επιτέθηκε σε εργάτες με μπαλτά.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος άρχισε να κυνηγά τους εργάτες για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πέρασαν χειροπέδες στον επιτηθέμενο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη λόγω του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στα Χανιά.